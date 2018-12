Ledecká ve Val Gardeně zajela nejhorší sjezd v sezoně. Strašná škoda, mrzelo Banka

Aktualizováno před 36 minutami

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při sjezdu Světového poháru v italské Val Gardeně nenavázala na vydařené tréninky, z nichž jeden v pondělí vyhrála, a skončila devětadvacátá. V náhradním závodě za zrušený sjezd ve Val d'Isere ztratila bezmála dvě sekundy na vítěznou slovinskou lyžařku Ilku Štuhecovou a zaznamenala nejhorší výsledek v této disciplíně v sezoně.

Ledecká na sjezdovce Saslong, kde měly ženy ve Světovém poháru premiéru, startovala tři dny po vítězství v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Při ostrém startu dopadla výrazně hůře než při všech trénincích, v nichž vedle výhry obsadila čtrnácté a sedmé místo.

V úvodu držela kontakt s nejrychlejšími, ale pak chybovala, dostala se mimo ideální stopu a výrazně ztratila. "Problém, který nastal, vyřešila Ester nejhorším možným způsobem, což ji stálo hodně dobré umístění. Protože pasáž, kterou zkazila, tak ve všech trénincích v ní byla nejhůř třetí. A fakt jí to šlo. Tentokrát tam hodně zabrzdila," litoval v tiskové zprávě trenér Tomáš Bank.

Se startovním číslem osm se zařadila na průběžné šesté místo, z něhož se nakonec propadla na závěr třetí desítky. Po 21. a desátém místě z Lake Louise to byl její nejméně povedený sjezd v této sezoně, ale znovu alespoň bodovala. "Jsme docela zklamaní, je to strašná škoda," komentoval umístění Bank.

Ve vyrovnaném startovním poli dělilo Ledeckou od elitní desítky 74 setin sekundy. "Tréninků bylo moc, holky postupně poznaly, že to není tak hrozné a začaly si věřit. Ester udělala velkou chybu, normálně by měla být kolem desítky. Začala dobře, nejdřív byla čtvrtá, pak pořád do desítky a byla před svou nejlepší pasáží, takže se dalo předpokládat, že ztrátu trochu stáhne. Bohužel to tam zkazila. A každá chyba se projeví pádem o deset míst," doplnil Bank.

Štuhecová vyhrála sjezd SP popáté. Na životním druhém místě skončila s odstupem 14 setin domácí Nicol Delagová, která byla poprvé v elitním seriálu na pódiu. Třetí příčku obsadila Rakušanka Ramona Siebenhoferová.

Ve středu lyžařky ve Val Gardeně pojedou superobří slalom. Start plánuje i Ledecká. "Vůbec netuším, v jakém bude stavu, snad si odpočine a třeba se jí to povede. Ten kopec už má ráda, snad se to nezměnilo," dodal její kouč.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:22,81, 2. Delagová (It.) -0,14, Siebenhoferová (Rak.) -0,51, 4. Fluryová (Švýc.) -0,87, 5. Wenigová (Něm.) -0,89, 6. Puchnerová -0,96, 7. Venierová (obě Rak.) -1,16, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) a Weidleová (Něm.) obě -1,18, 10. Schmidhoferová (Rak.) -1,20, …29. Ledecká (ČR) -1,94.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 226, 2. Štuhecová 158, 3. M. Gisinová (Švýc.) 153, 4. Delagová 137, 5. Siebenhoferová 120, 6. Weidleová 116, …22. Ledecká 38.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 38 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 689, 2. M. Gisinová 309, 3. Schmidhoferová 279, 4. Mowinckelová (Nor.) 277, 5. Vlhová (SR) 276, 6. Holdenerová (Švýc.) 245, …47. Ledecká 44, 74. Capová (ČR) 12.