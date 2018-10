Zbláznil se? Američan dal soupeři za koš zezadu ránu pěstí do hlavy, klub ho vyhodil

před 51 minutami

Rakouský klub dal okamžitou výpověď Davidu Samuelsovi, jenž brutálně napadl protivníka.

Vídeň/Praha - Tohle nebyl jen blikanec, to byl zbabělý čin. Basketbalista David Samuels udeřil zezadu pěstí do hlavy nic netušícího soupeře, který předtím dal jeho týmu koš. Rakouský klub Kapfenberg Bulls amerického hráče okamžitě vyhodil.

K incidentu došlo tři minuty před koncem zápasu rakouské ligy. Za rozhodnutého stavu 73:56 pro tým Wellsu doskočil Erwin Zulic míč, zasmečoval ho do koše a chvilku se pohoupal na obroučce. Když seskočil a otočil se, přistála mu na hlavě zezadu pořádná rána pěstí od naštvaného Samuelse. Rakušan šel ihned k zemi, sedmadvacetiletý rodák z Bronxu pak po utkání dostal výpověď.

"K takovému chování není moc co říct a ani co řešit. Hráč musí nést následky svého jednání a není na co čekat," uvedl Oliver Freund, generální manažer Kapfenbergu. "V naší organizaci a sportu všeobecně není pro něco takového místo. Hráči jsme to ihned oznámili a zítra odletí domů," doplnil šéf rakouského klubu.

Samuels přitom dorazil k Býkům před sezonou jako velká posila a během tří ligových zápasů měl solidní průměry jedenácti bodů a šesti doskoků na utkání.