Washington po pouze v NBA podlehl Philadelphii, Satoranský nehrál

Washington prohrál po pauze vyhrazené Utkání hvězd na palubovce Philadelphie 112:120. Tomáš Satoranský se na hřiště nedostal.

New York - Basketbalisté Washingtonu nevstoupili dobře do pokračování sezony NBA a v prvním utkání po pauze vyhrazené Utkání hvězd prohráli na hřišti Philadelphie 112:120. Tomáš Satoranský se v dresu favorita na palubovku nedostal. Jeho hvězdný spoluhráč Bradley Beal byl se 40 body nejlepším střelcem zápasu, ale teprve třetí porážce Wizards z posledních osmnácti zápasů nezabránil.

"První utkání po delší pauze a my byli totálně bez energie, vůbec jsme to nezvládli," lamentoval Beal. Kapitán John Wall, který se jako jediný z kádru lídra Jihovýchodní divize objevil i při víkendové exhibici v New Orleans, dal 29 bodů, přidal 14 asistencí a osm doskoků.

"Prohráli jsme si to obranou. Nechali jsme je dělat si v útoku přesně to, co chtěli," zamyslel se nad důvodem prohry Wall. Nová akvizice Washingtonu, chorvatský křídelní hráč Bojan Bogdanovič dal za 18 minut dva body. Marcin Gortat přidal po 11 bodech a doskocích. V domácím týmu dali alespoň 20 bodů tři hráči, lídrem byl s 25 body a 11 doskoky Robert Covington.

Stejně výher jako Wizards (34) už má v tabulce Východní konference i čtvrté Toronto. Raptors i bez zraněného ústředního rozehrávače a účastníka Utkání hvězd Kylea Lowryho totiž zdolali druhý tým Východu Boston 107:97 především zásluhou 43 bodů DeMara DeRozana.

Další triple double, už 65. v kariéře v NBA a 28. v této sezoně, si připsal Russell Westbrook. Při vítězství Oklahomy 110:93 nad losangeleskými Lakers zaznamenal 17 bodů, 18 doskoků a 17 asistencí. Při premiérách v dresu Thunder po příchodu z Chicaga dali Taj Gibson 12 a Doug McDermott osm bodů.

"Praví profesionálové," pochvaloval si nové spoluhráče Westbrook. "Přišli, a přestože neznali takřka žádné naše nacvičené akce ani systémy, nehráli vůbec špatně. Velice dobře se pohybovali na palubovce a vyplňovali prostory. Ukázali, že basketbalu rozumí."

NBA:

Atlanta - Miami 90:108, Chicago - Phoenix 128:121 po prodl., Denver - Brooklyn 129:109, Indiana - Memphis 102:92, LA Clippers - San Antonio 97:105, Milwaukee - Utah 95:109, Minnesota - Dallas 97:84, Oklahoma City - LA Lakers 110:93, Philadelphia - Washington 120:112, Toronto - Boston 107:97.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 58 37 21 63,8 2. Toronto 58 34 24 58,6 3. New York 58 23 35 39,7 4. Philadelphia 57 22 35 38,6 5. Brooklyn 57 9 48 15,8

Centrální divize:

1. Cleveland 56 40 16 71,4 2. Indiana 58 30 28 51,7 3. Chicago 58 29 29 50,0 4. Detroit 58 28 30 48,3 5. Milwaukee 56 25 31 44,6

Jihovýchodní divize:

1. Washington 56 34 22 60,7 2. Atlanta 57 32 25 56,1 3. Miami 58 26 32 44,8 4. Charlotte 57 24 33 42,1 5. Orlando 59 21 38 35,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 57 44 13 77,2 2. Houston 59 41 18 69,5 3. Memphis 59 34 25 57,6 4. New Orleans 58 23 35 39,7 5. Dallas 57 22 35 38,6

Pacifická divize:

1. Golden State 57 48 9 84,2 2. LA Clippers 58 35 23 60,3 3. Sacramento 58 25 33 43,1 4. LA Lakers 59 19 40 32,2 5. Phoenix 58 18 40 31,0

Severozápadní divize:

1. Utah 58 36 22 62,1 2. Oklahoma City 58 33 25 56,9 3. Denver 58 26 32 44,8 4. Portland 57 24 33 42,1 5. Minnesota 58 23 35 39,7

