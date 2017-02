Washington v NBA získal Bogdanoviče z Brooklynu

před 56 minutami

Washington Wizards získal dvě posily, pozici Tomáše Satoranského ohrozí Bojan Bogdanovič.

Washington - Vedení basketbalistů Washingtonu získalo v NBA Bojana Bogdanoviče s Chrisem McCulloughem z Brooklynu, oba se tak stanou novými spoluhráči českého reprezentanta Tomáše Satoranského. Místo nich do týmu Nets zamířili Marcus Thornton a Andrew Nicholson, Brooklyn navíc získal právo volby v prvním kole letošního draftu.

Washingtonu nevyšel vstup do sezony, ale od prosince Wizards nabrali skvělou formu, která je vynesla až na třetí místo Východní konference. Jejich lavičku by měl nyní posílit sedmadvacetiletý chorvatský reprezentant Bogdanovič, který v Brooklynu patřil do základní sestavy a v tomto ročníku dával průměrně 14,2 bodu na zápas. V týmu Nets byl druhým nejlepším střelcem.

Zatímco Bogdanovič podle odborníků zřejmě v týmové hierarchii Wizards zaujme místo před Satoranským, McCullough pozici českého hráče neohrozí. V sezoně zasáhl pouze do 14 utkání, v nichž průměrně nastřílel 2,5 bodu.

Bogdanovičův příchod nicméně neznamená, že by trenér Scott Brooks Satoranskému nevěřil. Naopak chce českého reprezentanta více využívat na pozici rozehrávače, na které bude krýt záda hvězdě týmu Johnu Wallovi. Podle informací zámořských médií totiž Wizards nabídli před dnešním koncem přestupů k výměně největšího konkurenta Satoranského Treye Burkea za volbu v druhém kole draftu.

Čtyřiadvacetiletý Burke má v této sezoně průměry 12,6 minuty, pět bodů a dvě asistence na utkání. Po sezoně by byl volným hráčem a jeho plat by se výrazně zvýšil.

