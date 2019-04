Washington dal prostor náhradníkům a prohrál o jediný bod. Teď bude shánět obranáře

před 41 minutami

Basketbalisté Washingtonu nezvládli v utkání NBA proti Chicagu koncovku a první duel po propuštění prezidenta Ernieho Grunfelda prohráli 114:115. S blížícím se koncem základní části dostali prostor náhradníci a ti z Bulls dokázali průběh otočit. Necelé dvě sekundy před koncem rozhodl z trestných hodů Walter Lemon.

Tomáš Satoranský proměnil v dresu Wizards dvě z osmi střel z pole a za necelých 26 odehraných minut si připsal osm bodů, tři doskoky a čtyři asistence.

Žádný z týmů si během zápasu nevypracoval dvouciferný náskok, vedení se měnilo šestnáctkrát a dvanáctkrát bylo vyrovnáno. Většinu druhé půle proseděl na lavičce Satoranský i Bradley Beal, který za 22 minut na palubovce zařídil 19 bodů.

Náhradník českého reprezentanta na pozici rozehrávače Chasson Randle 13 sekund před koncem dal obě šestky, zapsal si jedenáctý bod a Wizards šli do těsného vedení. Jenže 1,8 sekundy před čtvrtou sirénou poslal bývalý nymburský basketbalista na čáru trestného hodu Lemona a člen chicagského farmářského celku z G-League rozhodl. Celkem Lemon nasbíral 24 bodů a byl nejlepším střelcem zápasu.

Závěrečnou akci po oddechovém času sice měli washingtonští, jenže Jordan McRae trojku s klaksonem nedal. Zůstal tak na 14 bodech, tolik jich dal i další náhradník Sam Dekker. Nejvíce se činil pivot Thomas Bryant s 20 body a 14 doskoky, kterému sekundoval další podkošový hráč Bobby Portis s 20 body a 10 doskoky.

"Prostor dostali hráči, kteří ho jinak tolik nemají. Ukázali, že koše dávat umí. Co se týče ofenzivy, tak s tou ani v průběhu sezony nebyl problém a to nám ještě ti nejlepší hráči v tomhle směru schází. Nicméně ta obrana… Potřebujeme hráče, kteří by nám na obranné polovině pomohli a udělali z Washingtonu lepší tým," řekl kouč Wizards Scott Brooks.

V bitvě o play off si ve Východní konferenci vyměnili pozice floridské celky Miami a Orlando. Heat totiž prohráli doma s Bostonem 102:112 a přepustili poslední postupové osmé místo Magic, kteří si před svými fanoušky poradili s New York Knicks 114:100.

Ve hře o účast ve vyřazovací části se udrželo i Charlotte. Hornets uspěli v hale New Orleans 115:109, zatímco týmy Brooklynu i Detroitu prohrály. Nets nestačili na Toronto (105:115), Pistons na Indianu (89:108).

NBA:

Washington - Chicago 114:115 (za domácí Satoranský 8 bodů, 3 doskoky, 4 asistence), Atlanta - Philadelphia 130:122, Brooklyn - Toronto 105:115, Dallas - Minnesota 108:110, Denver - San Antonio 113:85, Detroit - Indiana 89:108, LA Clippers - Houston 103:135, Miami - Boston 102:112, New Orleans - Charlotte 109:115, Orlando - New York 114:100, Phoenix - Utah 97:118, Portland - Memphis 116:89.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 79 56 23 70,9 2. x-Philadelphia 78 49 29 62,8 3. x-Boston 79 47 32 59,5 4. Brooklyn 79 39 40 49,4 5. New York 78 15 63 19,2

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 78 58 20 74,4 2. x-Indiana 79 47 32 59,5 3. Detroit 78 39 39 50,0 4. Chicago 79 22 57 27,8 5. Cleveland 78 19 59 24,4

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 79 39 40 49,4 2. Miami 78 38 40 48,7 3. Charlotte 78 36 42 46,2 4. Washington 79 32 47 40,5 5. Atlanta 79 29 50 36,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 79 51 28 64,6 2. x-San Antonio 79 45 34 57,0 3. New Orleans 79 32 47 40,5 4. Memphis 78 31 47 39,7 5. Dallas 78 31 47 39,7

Severozápadní divize:

1. x-Denver 78 52 26 66,7 2. x-Portland 78 50 28 64,1 3. x-Utah 78 48 30 61,5 4. x-Oklahoma City 78 45 33 57,7 5. Minnesota 78 35 43 44,9

Pacifická divize:

1. y-Golden State 77 53 24 68,8 2. x-LA Clippers 79 47 32 59,5 3. Sacramento 78 38 40 48,7 4. LA Lakers 78 35 43 44,9 5. Phoenix 79 18 61 22,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.