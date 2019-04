Satoranský řídil obrat, v NBA pomohl Washingtonu k výhře nad favorizovaným Denverem

před 1 hodinou

Basketbalisté Washingtonu si v NBA připsali cenný skalp předního týmu soutěže, když vyhráli v Denveru 95:90 díky velmi dobré obraně ve druhé půli. Český reprezentant Tomáš Satoranský k tomu přispěl pěti body, šesti doskoky a pěti asistencemi. Hvězdou byl nováček Troy Brown, který si 24 body vylepšil osobní maximum.

Satoranskému tentokrát nevycházela střelba a proměnil jen jeden ze šesti pokusů, ale sehrál důležitou roli ve třetí čtvrtině, kdy se Nuggets ujali tříbodového vedení.

Nejprve nahrál na koš Brownovi, poté po zisku míče sám zařídil obrat skóre, které vzápětí trojkou potvrdil Brown. Domácí sice ještě srovnali, ale další Satoranského asistence opět přinesla náskok a Washington už dovedl zápas k vítězství.

Pomohlo k tomu i vyloučení domácí hvězdy Nikoly Jokiče, který čtyři minuty před koncem dostal dvě technické chyby. V posledních dvou minutách nedal Denver už ani bod.

"Byl jsem faulovaný, tak jsem chtěl, ať se na to sudí podívá. Nevím, jestli jsem použil nějaké ostřejší slovo. Rozhodčí mi dal technickou. Něco jsem řekl, on zase, jestli chci další, a já odpověděl, že mi je to jedno. A už jsem ji měl," popsal Jokič.

Klíčem byla obrana Washingtonu; Denver dal ve třetí čtvrtině jen 10 bodů a za druhý poločas pouhých 28, což je také jeho sezonní minimum. Nuggets na druhém místě Západní konference ztrácejí jednu výhru na vedoucí Golden State. Obhájci titulu Warriors totiž uštědřili debakl Charlotte 137:90.

Golden State pomohlo 21 trojek. Pět jich proměnil Stephen Curry, který dal alespoň pět trojek už v osmém utkání po sobě. V této sezoně jich má na kontě již 335, což je jeho druhý nejlepší výkon po sezoně 2015/16, kdy s 402 trojkami vytvořil rekord NBA.

Nejlepší tým soutěže Milwaukee prohrálo 135:136 s Atlantou po prodloužení, vítězný koš dal v poslední sekundě nováček Trae Young. Hawks sice nevyšla akce s nahozením na smeč, ale Young stihl ve vzduchu míč zachytit a ještě vystřelit. Balon chvíli poskakoval po obroučce, než propadl košem. Bucks hráli bez dvou nejlepších hráčů Janise Adetokunba a Khrise Middletona.

Dallas i bez nováčkovské hvězdy Luky Dončiče porazil trápící se Oklahomu 106:103. Pro tým Thunder to byla sedmá porážka z posledních devíti zápasů. Nepomohl mu ani 30. triple double Russella Westbrooka v sezoně za 25 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Za vítěze měl 25 bodů Trey Burke.

Los Angeles Lakers i bez LeBrona Jamese a dalších opor zvítězili 130:102 nad New Orleans. Alex Caruso si 23 body vytvořil osobní maximum v NBA, Rajon Rondo přidal 24 bodů a 12 asistencí.

Výsledky NBA:

Atlanta - Milwaukee 136:135 po prodl., Denver - Washington 90:95 (za hosty Satoranský 5 bodů, 6 doskoků, 5 asistencí), Golden State - Charlotte 137:90, LA Clippers - Memphis 113:96, New Orleans - LA Lakers 102:130, Oklahoma City - Dallas 103:106, San Antonio - Sacramento 106:113.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 77 54 23 70,1 2. x-Philadelphia 76 49 27 64,5 3. x-Boston 77 45 32 58,4 4. Brooklyn 77 39 38 50,6 5. New York 76 14 62 18,4

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 77 57 20 74,0 2. x-Indiana 77 45 32 58,4 3. Detroit 76 39 37 51,3 4. Chicago 77 21 56 27,3 5. Cleveland 77 19 58 24,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 76 38 38 50,0 2. Orlando 77 38 39 49,4 3. Charlotte 76 35 41 46,1 4. Washington 78 32 46 41,0 5. Atlanta 77 28 49 36,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 77 49 28 63,6 2. x-San Antonio 77 44 33 57,1 3. New Orleans 78 32 46 41,0 4. Memphis 77 31 46 40,3 5. Dallas 76 30 46 39,5

Severozápadní divize:

1. x-Denver 76 51 25 67,1 2. x-Portland 76 48 28 63,2 3. x-Utah 76 46 30 60,5 4. x-Oklahoma City 77 44 33 57,1 5. Minnesota 76 34 42 44,7

Pacifická divize:

1. y-Golden State 76 52 24 68,4 2. x-LA Clippers 78 47 31 60,3 3. Sacramento 77 38 39 49,4 4. LA Lakers 77 35 42 45,5 5. Phoenix 77 17 60 22,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.