Vyděšený golfista prchl před medvědem. Ten se ale holí lekal, raději vylezl na strom

Nepříjemné chvíle má za sebou golfista Tim Jeves. Na dvanácté jamce resortu Swaneset Bay Resort u kanadského Vancouveru totiž dostal nevítaného parťáka. Na hřiště vnikl medvěd.

Překvapený golfista netušil, jak na setkání s pořádným huňáčem reagovat. "Mám dělat, že jsem větší, a couvat, nebo hned utíkat? Věděl jsem, co mám dělat, kdybych potkal pumu, ale nemohl jsem si vzpomenout, co mi radili pro setkání s nažhaveným medvědem," líčil Jeves horké chvilky pro USA Today.

"Upřímně, neměl jsem moc času o tom přemýšlet. Neřekl bych, že jsem přímo utíkal, ale určitě jsem necouval pomalu," přiznal golfista.

"Rychle jsem se vzdaloval a křičel jsem ,Hej, medvěde! Hej, medvěde!´, abych ho vylekal nebo zpomalil. Ale nefungovalo to. To jediné, co jsem udělal, a s odstupem musím říct, že to byla hloupost, že jsem zahodil svoji hůl. Jedinou věc, kterou bych ho mohl zdržet, kdyby ke mně přišel."

Ale medvěd měl zcela jiné zájmy. Zaujal ho golfistův bag, neznámý předmět však vylekal i šelmu. Několikrát se k tašce s náčiním zvědavě přikradla, pokaždé ale zase polekaně odskočila.

Pak usoudila, že větší zábava, než zkoušet prackami odpálit míček, bude vylézt na strom a pořádně zatřást větvemi. Pak slezla a radostně upalovala vstříc další jamce…