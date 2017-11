Video: Zběsilý čínský cyklista zkopal při závodě členy doprovodu. Na dva roky dojezdil

před 53 minutami

Dvouletým zákazem startů byl potrestán čínský cyklista Wang Sin, který nedávno při etapovém závodu Kolem Chaj-nanu napadl dva členy švýcarské reprezentace.

Peking - Čínský cyklista Wang Sin dával doprovodnému vozu švýcarské reprezentace vinu za svůj pád, proto se do nich pustil pěstmi i kopanci. Dokonce si došel do kufru auta pro velkou pumpičku, až v té chvíli jeho řádění zarazila policie. Dvouletý trest postihl i jezdcův tým Kche-i Look.

Manažer švýcarské reprezentace Danilo Hondo popřel, že by týmový vůz čínského cyklistu srazil. "Je to vidět na videozáznamu. Normálně si brnknul o něčí zadní kolo a upadl. Byl naštvaný a na nás si vztek vybil," uvedl bývalý úspěšný sprinter.

"Po závodě jsme na něj čekali, abychom si to vysvětlili, omluvili se za případná nedorozumění a ukázali, že jsme jeho ani jeho tým nechtěli nijak poškodit. Ale on i jeho tým reagovali rozčileně a takhle to dopadlo," řekl Hondo.