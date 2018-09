Video: Nesahej mi na bráchu. Ragbistovi se při potyčce dostalo nečekané podpory

před 4 hodinami

Při strkanici během zápasu francouzské ragbyové ligy vnikl na hřiště divák. Rozhodl se hájit "rodinné" zájmy.

Paříž/Praha - Strkanice mezi hráči při nedělním utkání francouzské ragbyové ligy mezi Stade Francais a Toulonem nenechala v klidu jednoho z diváků a vydal se na hřiště. Domácí Sekou Macalou se vzápětí poněkud podivil, kdo se ho to přímo na trávníku zastal - fanoušek na hřišti byl totiž jeho bratr…

V 70. minutě se Macalou dostal do konfliktu s Julianem Saveou. Vypukla šťouchanice, do níž se zapojili téměř všichni aktéři utkání. Najednou se do ní zapojil i muž v bílém triku, po zápase identifikovaný právě jakou bratr Macaloua. Nejprve sdělil svůj názor klubku znesvářených hráčů, pak si promluvil s bratrem a vypadalo to, že se nechá v klidu odvést. Pak se ovšem ještě dostal do slovního konfliktu s jedním z hráčů Toulonu i do přetahované s pořadatelem. Pak teprve odkráčel.

Zatímco Sekou Macalou i Savea dostali žluté karty (a byli na deset minut vyloučeni), podle francouzských médií se dá čekat, že za proniknutí Macalouova bratra na hřiště bude mít klub minimálně na jeden zápas zavřený stadion.