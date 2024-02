Proč padáme? Půjčil si citát z Batmana. V sedmnácti lezl na most, život se převrátil

"Padáme proto, abychom se naučili znovu vstát." Pavel Bambousek si slavný citát z kultovního filmu slavného režiséra Christophera Nolana "Batman začíná" vzal za svůj. V sedmnácti letech mu nešťastný pád z mostu dramaticky změnil život.

Na most tehdy lezl z legrace s kamarádem. Spadl z výšky deseti metrů a život se mu obrátil naruby. Kvůli vážnému zranění skončil o berlích a na invalidním vozíku.

"Ten proces je jasný, první rok nemocnice, rehabilitace. Člověk se musí rozkoukat, jak je na tom, co dělat může a co nemůže," popisuje Bambousek své paralympijské začátky. Život po nehodě velmi brzy nasměroval ke sportu.

"Dozvěděl jsem se, že existuje disciplína monoski, ve které by mohl lyžovat. Řekl jsem si, že to zkusím," vypráví a usmívá se, když si uvědomí, že se lyžování věnuje už dlouhých dvacet let.

Jízda z kopce dolů ho stále baví a naplňuje.

"Baví mě ta svoboda pohybu a dynamika. Nehoda mi umožnila splnit sen, kterým byla účast na olympiádě," říká.

Českou republiku reprezentoval na zimních paralympijských hrách v Koreji v roce 2018 a také o čtyři roky později v Číně. Ve čtyřech závodech z pěti se vešel do elitní dvacítky.

Paralympionici na takzvaném monoski podle něj většinou jezdí všechny disciplíny, nejsou tedy specialisty například jen na slalom, ale jezdí super G nebo sjezdy. O tom ale není radno mluvit před jeho maminkou, kterou se celou dobu snaží přesvědčit, že jezdí opatrně a pomalu.

"Je úzkostlivá, kdyby viděla nějaký sjezd, tak by ji asi trefilo a měl bych ji na svědomí," směje se.

Lyžování Pavel Bambousek kombinuje s golfem, což je zcela odlišná disciplína,

"Golf dopňuje lyžování výdrží a dlouhou koncentrací. Vedle fyzické zdatnosti a přesné rány vyžaduje i správnou schopnost číst terén, což je důležité pro volbu správné hole," vypráví devětatřicetiletý sportovec.

Minulý rok se oženil a narodila se mu dcera.

"Sport má ale stále v mém životě velké místo. Letos se zúčastním několika zahraničních golfových turnajů, například Madrid Open for Disabled Golfers ve Španělsku. Chci na nich vybojovat co nejlepší možné výsledky. Sport je skvělá šance, jak se po nehodě nebo nepřízni osudu snáz vrátit do běžného života," říká Bambousek.