Klikání myší jako nová olympijská disciplína. O vlastním esportovém klubu přemýšleli i na Spartě

před 8 hodinami

Co se ještě před pár lety zdálo jako podivínská myšlenka, je dnes realitou. Nejen fotbalové kluby zakládají akademie pro počítačové hráče a vytváří vlastní videoherní týmy. Esporty se zabydlují mezi tradičními disciplínami a v dohledné době se mohou dostat i na olympiádu.

Praha - Videohry pronikly do sportovního světa. Velké kluby v zahraničí se rozhodly novému trendu přizpůsobit. Zřizují vlastní profesionální esportové týmy a akademie.

Úvodní ceremoniál her v Pchjongčchangu naznačoval v několika momentech propojení tradice a moderních technologií. Pár dní předtím se pár kilometrů od centra zimních her odehrál turnaj ve strategické hře Starcraft II. Podívat se byl i lyžař Ted Ligety. "Jsou to dva různé světy. Sport na olympiádu patří, ale gaming asi ne," řekl pro Reuters.

Co jsou esporty? Esporty jsou formou soutěžení v elektronických hrách. Nesou prvky profesionalizace, čímž se odlišují od rekreačního hraní. Jsou dobře organizované, hrají se o finanční odměnu, sledují je tisíce diváků a lze na ně sázet. Typicky se hrají v týmech.

Mezinárodní olympijský výbor se na esporty (neboli gaming) dívá jinak. V říjnu 2017 je uznal jako sport a vidí v nich potenciál jak "zapojit mladé." V roce 2022 budou na Asijských hrách jako standardní medailový sport a v budoucnu se dost možná objeví i na olympiádě. Navzdory slovům tradičního sportovce Teda Ligetyho.

Esporty prožívají strmý vzestup. Zakládají se gamingové asociace, skrze které samotné státy pomáhají s dotací velkých turnajů.

Mladé fotbal netáhne

Manchester City, Monako, AS Řím nebo Paris SG. Fotbalové kluby světového formátu, které do své organizace včlenily také týmy hrající elektronické sporty.

"Sportovní týmy si začaly uvědomovat, že jejich stávající základna fanoušků stárne a mladší generace přestává sledovat televizi, zajímat se o tradiční sporty a chodit na zápasy," popisuje výkonný ředitel českého týmu eSuba Alexandr Ambróz. "Kluby musely najít cestu, jak oslovit mladou generaci, která má jiné záliby," dodává.

Esportová scéna se živelně rozvíjí v Německu. Průkopníky jsou mezi bundesligovými kluby Wolfsburg a Schalke, nově má vlastní akademii zaměřenou na počítačové hráče Hertha Berlín. Ve světě elektronických her se angažují také Stuttgart a Lipsko.

"Je to pro ně logický krok, který jim pomůže přiblížit se k nové skupině fanoušků a uchytit se v rychle rostoucím odvětví," pokračuje Ambróz, šéf jednoho z nejúspěšnějších českých esportových klubů. "Sportovní týmy po celém světě kupují podíly v esportových organizacích nebo je kupují celé," popisuje.

Sparta nechce stát opodál

České kluby se zatím na poli elektronických her neangažovaly. Ve fotbalové Slavii o ničem podobném dosud neuvažovali, fotbalová Sparta se zajímá o esporty několik let. Ve hře bylo několik projektů, ale zůstaly u teorie. "Před dvěma, třemi lety jsme byli v kontaktu s experty ze Schalke," potvrdil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Zatím se ale na Letné hrát turnaje v League of Legends nebo Fifě hrát nebudou. "Sparta posoudila ekonomické podmínky, možnosti propojení se značkou a zájem veřejnosti. Žádný ze zvažovaných projektů nám zatím nedával dostatečný smysl," objasnil Kasík.

"Není to tak, že by nás pole esportů nezajímalo. Jednali jsme s jednotlivci i týmy," ujistil mluvčí Sparty. "Je třeba se na to dívat střízlivýma očima. V Německu a jinde v zahraničí na esportovou scénu vstupují kluby s celosvětovým dosahem. Působí ve velkém na asijských trzích. Mají tak zjednodušený i vstup na pole esportů. Ty už nejsou pouze výsadou Asie, Sparta ale není globální značka, spíše regionální," dodal.

Hraním videoher je možné se v dnešní době uživit, a to i v Česku, potvrzuje Ambróz. Hráč ale musí patřit k těm nejlepším. "Hrstka se uživí i na plný pracovní poměr, další hráči si dokážou slušně přivydělat," říká.

Pro srovnání: sportovci dostanou od ČOV za zlatou olympijskou medaili odměnu jeden a tři čtvrtě milionu korun. Na zmiňovaném gamingovém turnaji před hrami v Pchjongčchangu se hrálo o 150 tisíc dolarů, asi tři miliony korun. A to nešlo o zdaleka největší turnaj.

Gaming jako budoucnost sportu

Cílem českých týmů včetně eSuby je přiblížit se zahraničním celkům, ty ovšem mívají k dispozici i desetinásobně větší rozpočty. "Přesto si troufám tvrdit, že se už dokážeme vyrovnat řadě zahraničních organizací a pomalu ale jistě se dotahujeme i na ty největší v Evropě," říká šéf eSuby Ambróz.

Některé kluby, jako Hertha Berlín, zřídily i gamingové akademie. "Najít vhodný způsob jak hledat nové hráče a objevovat nové talenty je jeden z nejtěžších úkolů pro všechny týmy. Akademie je dobrá cesta," podotýká Ambróz. V eSubě funguje například něco jako B-tým, jehož fungování je v podstatě velmi podobné fungování fotbalového B-týmu.

Jaké hry se hrají na turnajích? League of Legends je v současné době nejhranější titul, který měsíčně hraje přes 70 milionů hráčů. Hrají ji týmy a jedná se o takzvanou battle arenu, na malé ploše proti sobě bojují postavy hráčů. Důležitou roli hraje strategie a týmová spolupráce. Counter Strike: Global Ofensive je střílečka hraná z pohledu první osoby. Většinou se hraje na týmy, ve kterých mají jednotlivci přesně určené role a úkoly. Starcraft II je strategická s futuristickými a sci-fi prvky kombinující budování měst a boj.

Kolik lidí vůbec esporty zajímají? " V minulém roce také padl na Twitchi (platforma pro živé vysílání) rekord ve sledovanosti. V jeden moment sledovalo finále ve hře Counter Strike: Global Offensive přes 1 milion unikátních diváků," chlubí se Ambróz. Zjistit čísla pouze za Česko je složité. "O esport se u nás zajímá kolem milionu lidí. Sledovanost největších domácích turnajů dosahuje i desetitisíc diváků v jeden moment," tvrdí Ambróz.

"Gaming už není jen zábava a sranda pro pár lidí, ale že se jedná o odvětví, které sledují miliony lidí po celém světě a je to budoucnost zábavy pro dnešní generaci," uzavírá svým pohledem na budoucnost Alexandr Ambróz.