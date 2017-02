Uzdravený a nepostradatelný LeBron James pomohl Clevelandu k výhře

před 16 minutami

Bez své největší hvězdy nastoupili Cavaliers v zámořské NBA letos čtyřikrát a ani jednou neuspěli.

New York - LeBron James se vrátil po nemoci do sestavy basketbalistů Clevelandu a 24 body přispěl k vítězství nad Milwaukee 102:95. Hrdinou pondělních zápasů NBA byl DeMar DeRozan, který 37 body a vítěznou střelou dotáhl Toronto k výhře na hřišti New York Knicks 92:91.

Bez LeBrona Jamese úřadující šampioni NBA v této sezoně hráli čtyřikrát a ani jednou neuspěli, naposledy v sobotu podlehli Chicagu 99:117. V pondělí se čtyřnásobný nejužitečnější hráč soutěže do sestavy Cavaliers vrátil a nasbíral 24 bodů, 10 doskoků a šest asistencí.

Kyrie Irving k výhře přispěl 25 body a devíti asistencemi. Za vítěze ještě nenastoupil nedávno angažovaný rozehrávač Deron Williams. Nejlepším střelcem hostů byl náhradník Malcolm Brogdon s 20 body. Řecký talent Jannis Antetokunmpo tentokrát zůstal pouze na devíti bodech.

New York proti Torontu promrhal sedmnáctibodové vedení a ztratil i nadějně rozehranou koncovku. Courtney Lee trojkou deset sekund před koncem posunul Knicks do vedení 91:90. Raptors svěřili míč DeRozanovi, který se prosadil střelou z odskoku 1,7 sekundy před koncem. Knicks si ještě vzali oddechový čas, po němž Carmelo Anthony netrefil trojku.

Kanadský celek před utkáním oznámil, že až do konce základní části bude postrádat rozehrávače Kyla Lowryho, jenž musí na operaci zápěstí. Raptors tak budou ještě více spoléhat na DeRozana, který za poslední tři minuty nastřílel 12 ze svých 37 bodů. Nejlepším střelcem New Yorku byl s 24 body Carmelo Anthony, který však proměnil pouze devět z 26 pokusů z pole.

Povedený závěr zápasu předvedl Dallas. Mavericks čtyři a půl minuty před koncem prohrávali s Miami 84:89, ale od té doby už neinkasovali a nakonec slavili vítězství 96:89. Seth Curry k výhře přispěl 29 body, Harrison Barnes dal o pět bodů méně. Heat nepomohlo 24 bodů Gorana Dragiče ani 19 bodů a 19 doskoků Hassana Whitesidea.

Zatímco Seth Curry proměnil pět ze sedmi trojkových pokusů, jeho slavnější bratr Stephen se zpoza trojkového oblouku v pondělí trápil. Hvězda Golden State neuspěla ani jednou z jedenácti střel za tři body, Warriors přesto zvítězili nad Philadelphií 117:108. Dařilo se celé základní pětce favorita. Kevin Durant nastřílel 27 bodů, Klay Thompson 21, Steph Curry se i bez trojek dostal na 19 bodů, pivot Zaza Pačulija přispěl 16 body a Draymond Green ke 14 bodům připojil 11 asistencí. Sixers vedl s 21 body Dario Šarič.

Indiana zvítězila v Houstonu 117:108. Rockets v úvodu vedli až o 14 bodů, ale druhý poločas patřil hostům. Rozehrávač Indiany Jeff Teague za posledních šest minut nastřílel 12 ze svých 25 bodů. Domácí vedl s 28 body Lou Williams, James Harden nasbíral 25 bodů, 12 asistencí, sedm doskoků, ale proměnil jen pět ze 17 pokusů z pole.

Isaiah Thomas poprvé po 43 zápasech nepřekonal dvacetibodovou hranici a Boston podlehl Atlantě 98:114. Thomas proměnil pouze čtyři z 21 pokusů z pole a deset přesných trestných hodů mu stačilo k 19 bodům. Hawks vedl Dennis Schröder s 21 body.

NBA:

Boston - Atlanta 98:114, Cleveland - Milwaukee 102:95, Dallas - Miami 96:89, Houston - Indiana 108:117, New York - Toronto 91:92, Philadelphia - Golden State 108:119, Sacramento - Minnesota 88:102.

