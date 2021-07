Nový Kanibal ohromil cyklistiku. Další závody budou Pogačar versus zbytek světa

Od osmé etapy až do Paříže vezl žlutý dres. Na pódium si pak došel ještě pro puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře a bílý trikot pro mladého jezdce číslo jedna. Tadej Pogačar naprosto opanoval Tour de France a v poklidu obhájil vítězství. Příště to bude souboj všech proti Slovinci, soudí cyklistický svět.

Nikomu nedal nejmenší šanci. V prvním týdnu Tour měl na sobě žlutý dres Mathieu van der Poel, ale Tadej Pogačar situaci od začátku pevně kontroloval. Na první místo se netlačil, po vítězné úvodní časovce byl snad i rád, že ve vedení zůstal Nizozemec.

O pár dní později už si dvaadvacetiletý Slovinec "maillot jaune" převzal a do konce závodu slušivý trikot nepustil. Soupeři se svými týmy, často na papíře silnějšími než Pogačarova družina UAE, nedokázali nic vymyslet. Zápolili spíš o druhé a třetí místo než o celkové vítězství.

Pogačar byl až příliš silný. Triumf opentlil dvěma vyhranými etapami v řadě v třetím týdnu, přičemž šlo o nejtěžší a klíčové pyrenejské zkoušky. Dojezd do Paříže byl pro rodáka z Komendy poklidný, prožíval jiné emoce než vloni, kdy svého krajana Primože Rogliče připravil o vítězství až den před koncem závodu v dechberoucí časovce.

"Vloni to bylo něco neuvěřitelného, přišlo to tak náhle. Letos naopak bylo velkou výzvou držet žlutý dres po dva týdny," srovnával nejmladší obhájce titulu v historii Tour de France.

"Slovy ani nejde vyjádřit, jak šťastný jsem, že můžu být členem této rodiny. Byli se mnou každý den celé přípravy na Tour. Jsem nesmírně hrdý, že jsem součástí této cesty," děkoval v první řadě svému týmu.

Pravda je, že v rozhodujících momentech si Pogačar poradil sám, byť se podle svého osobního trenéra Iňiga San Millána nedostal na loňská čísla. Na své poměry tedy Slovinec nemusel předvést nic nestandardního.

Přesto si mohl po pařížském finiši s náskokem pěti minut a 20 sekund před druhým Joonasem Vingegaardem užívat ódy ze všech stran.

Nejlepší cyklista historie Eddy "Kanibal" Merckx o Pogačarovi prohlásil, že je novým Kanibalem. Tao Geoghegan Hart, soupeř z Ineosu a vítěz loňského Gira, obdivně smekl, že Pogačar závodí neuvěřitelně už od Vuelty 2019, kam původně vyrážel jako zelenáč na zaučenou.

"V dalších závodech to bude souboj celého cyklistického světa proti Pogačarovi. Taková je realita," přidal šestadvacetiletý britský jezdec.

Hartův týmový kolega Geraint Thomas, šampion Tour z roku 2018, při uznání, jak talentovaným závodníkem Pogačar je, dodal, že nikdo není neporazitelný. Což ve své skromnosti nepopírá ani Slovinec.

"Nás mladých jezdců stoupajících nahoru je teď opravdu hodně. Myslím, že to mezi námi budou v příštích letech obrovské a těžké bitvy," podotkl.

Mezi vlčáky nastupující generace se na Tour zčistajasna přidal právě druhý muž celkového pořadí Vingegaard. Čtyřiadvacetiletý Dán úžasně zastoupil zraněného Rogliče v roli lídra týmu Jumbo-Visma a jako jediný dokázal Pogačara v horách alespoň na chvilku utrhnout, ačkoliv byl na konci etapy přes Mont Ventoux skupinkou se Slovincem zase dojet.

Před dvěma lety oslavovali cyklističtí experti Egana Bernala, který vyhrál svou první Tour coby dvaadvacetiletý. Jenže vloni mu obhajoba nevyšla a mladý Kolumbijec připustil, že se trochu nechal semlít tlakem.

Na Pogačara s tímhle nechoďte. "Nepřemýšlím moc dopředu, zkrátka se soustředím na každý další závod. Nic moc se nezměnilo, pouze dostávám více a více otázek, ale vlastně je to pořád dokola. Už jsem si na to zvykl," prohodil první muž UAE Team Emirates.

Psychika je jeho velkou zbraní. "Nikdy se ničím nestresuje, což mu dává výhodu. Prakticky ho nevidíte jinak než s úsměvem na tváři," vysvětloval sportovní ředitel UAE Allan Peiper, jehož pojí s Pogačarem blízký vztah.

"Po jednom z prvních závodů za UAE v Austrálii zkraje roku 2019 ztratil pas. Neměl se jak dostat domů, navíc v Austrálii byl státní svátek a bylo docela komplikované to vyřešit. Tadej se přesto ve svých 20 letech vůbec nestresoval, byl absolutně v klidu," usmíval se při vzpomínce Peiper.

Stejně se chová i na kole. "Obhajoba na Tour v 22 letech? To s Tadejem neudělá vůbec nic. Je úplně v klidu a bere to, jak to je," odrážel dotaz na případnou nervozitu Slovince před startem expert Aktuálně.cz a České televize Lubor Tesař. A jeho slova se potvrdila.

"Dělám práci sportovního ředitele dlouhá léta, viděl jsem a zažil spoustu šampionů, ale nikdy ne takového jezdce, jako je Tadej," upozornil bývalý profesionální cyklista Peiper. "Je to něco speciálního, má před sebou obrovskou perspektivu," doplnil.

Nejbližším vystoupením Pogačara bude sobotní olympijský závod v Japonsku. Slovinsko bude reprezentovat spolu s Rogličem, Janem Tratnikem a Janem Polancem. Ve vskutku silné skvadře.

"Bude to nová zkušenost a super motivace. Vždyť olympiáda je jednou za čtyři, teď pět let," těšil se Pogačar. V srpnu by se potom měl představit na Vueltě, kde se rýsuje skvělý souboj s krajanem Rogličem a Bernalem.

Pogačar v Paříži slíbil, že dva tituly z Tour nestačí. Dál zůstává hladový.