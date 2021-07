Razie na Tour de France. Francouzská policie řešila podezření z dopingu

Francouzská policie ve středu večer na cyklistické Tour de France provedla v Pau razii v hotelu stáje Bahrajn Victorious. Důvodem podle úřadu státního zástupce v Marseille bylo podezření z dopingu.

"Navštívila nás policie, která si vyžádala tréninková data a prohledala náš autobus," řekl serveru cyclingnews.com šéf stáje Milan Eržen. "Jezdce vyrušili asi na hodinu a pak poděkovali. Proč prohlídku provedli, nám neřekli, ale dnes to přes právníky zjistíme," dodal.

"Po sedmnácté etapě na nás čekalo několik policistů. Povolení k prohlídce nám k přečtení nedali, ale vyhověli jsme jim ve všech požadavcích," přidal technický ředitel Vladimir Miholjevič.

Francouzské úřady posléze informovaly o tom, že pokoje cyklistů, doprovodného personálu i týmový autobus byly prohledány kvůli možnému "nabytí, převozu, držení a dovozu zakázaných látek nebo prostředků bez lékařského oprávnění".

"Vyšetřování a s ním spojené operace nicméně v žádném případě nepředjímají, že by k provinění došlo. Všichni podezřelí a vyšetřovaní jsou považováni za nevinné, dokud nebude vina prokázána," dodala prokuratura.

Stáj Bahrajn Victorious před měsícem anonymní zdroje ve francouzských médiích obvinily z dopingu po úspěšném vystoupení na letošním Giru d'Italia a Critériu du Dauphiné.

Na Giru obsadil v konečném pořadí druhé místo Ital Damiano Caruso, který už byl v minulosti potrestán za doping. Na Critériu du Dauphiné se zase dvěma nečekanými triumfy ve dvou horských etapách blýskl Ukrajinec Mark Padun. Jednu etapu pro Bahrajn Victorious získal také Ital Sonny Colbrelli.

Úspěchy stáj zaznamenala i na letošní Tour. Dvě etapová vítězství pro ni získali Slovinec Matej Mohorič a Belgičan Dylan Teuns. Nizozemec Wout Poels vede průběžné pořadí vrchařské soutěže.

"Bylo tady asi padesát policistů, prošli úplně všechny moje věci. Řekl jsem jim: Klidně, nemám co skrývat," popsal Mohorič. "Prohlédli si všechny telefony, zprávy, prostě úplně všechno, ale nic nenašli, protože nemáme co tajit," dodal.

Colbrelli si postěžoval, že jezdci kvůli razii neměli moc času odpočinout si po středeční královské etapě. "Prošli všechny pokoje, ale byli v pohodě, prostě dělali svoji práci a všechno vrátili v pořádku tam, kde to vzali," uvedl.

"Trochu nás to znervóznilo, protože to nejsou příjemné chvíle pro cyklistiku. A také proto, že Tour pomalu končí, včera byla náročná etapa a my jsme do tří hodin v noci nemohli spát a dnes jsme museli brzo vstávat," dodal.