Tohle není vůle závodníků, zlobí se Prskavec. Rusové se i přes fotky s Lavrovem vrací

Vodní slalomář Jiří Prskavec je velmi zklamaný, že Mezinárodní kanoistická federace (ICF) schválila návrat ruských a běloruských závodníků do mezinárodních soutěží.

Rozhodnutí jej zaskočilo o to víc, že spoluvytvářel s britskou reprezentantkou Eilidh Gibsonovou dotazník pro závodníky, z nichž se drtivá většina postavila proti startu zemí, které vedou vojenskou invazi na Ukrajině.

"Jsem hodně naštvaný. Těch odpovědí nepřišlo málo a výsledek byl jednoznačný. Řekněme, že 80 procent hlasovalo pro úplné vyloučení Ruska a Běloruska a dalších 15 by je tam pustilo po odsouzení války," prohlásil Prskavec.

"V tomto duchu jsme zaslali na Mezinárodní kanoistickou federaci dopis s tím, že je to vůle slalomových závodníků. A oni to udělali podle sebe," zlobil se olympijský vítěz z Tokia.

ICF uvedla, že se do mezinárodních soutěží mohou vrátit závodníci, kteří nepodporují invazi na Ukrajinu. V takovém případě by mohli startovat pod neutrální vlajkou.

Na základě jakých podnětů ICF rozhodla, Prskavec netušil. Dvojnásobný mistr světa by měl tento týden hovořit s předsedou federace Konietzkem.

"Předpokládám, že mi bude chtít vysvětlit jejich rozhodnutí. Vždy nám říkali, že na závodnících záleží, ale v tuhle chvíli to rozhodnutí nebylo na základě vůle závodníků," zopakoval Prskavec.

"Bylo na základě nějakých politických bojů uvnitř federace. Mrzí mě to. V takový moment totiž sport malinko prohrál," doplnil.

Termín návratu ruských a běloruských do závodů zatím ICF neupřesnila. Uvedla však, že všechny žádosti o start projdou přísným schvalovacím procesem.

"Ve chvíli, kdy ale mají (ruští závodníci) fotku s Lavrovem na sociálních sítích, tak tam nemají co dělat. Sergej Lavrov (ministr zahraničí) je čestný předseda Ruské kanoistické federace, takže s ním mají fotku prakticky všichni, kteří jsou dobří," konstatoval Prskavec.

Problémem je i propojení sportu se státním sektorem. "Náš sport není sponzorsky silný a lidé jsou závislí na státu, za který jezdí, protože ten je platí a financuje jim přípravu. Rusové tam tedy nemají být, protože stejná vláda platí i tu válku. Přijde mi to absurdní," nechápal český reprezentant.

"Počkám si ale na finální stanovisko, s jakým ICF přijde. Pokud třeba řeknou, že nesmí být v armádě, tak tam stejně nepojedou, protože tam jsou podle mě všichni," uvedl rodák z Mělníka.

Podle devětadvacetiletého reprezentanta se v dotaznících proti startu Rusů a Bělorusů vyjadřovali i Ukrajinci. "S Eilidh jsme to procházeli a bylo to strašně smutné. Při představě, že jsou zavření, nemohou trénovat a každému z nich umřel někdo blízký, je těžké říct, že Rusové strávili tři měsíce přípravou v Emirátech. Bylo to hodně smutné a tím spíše nechápu to rozhodnutí, které padlo," podotkl Prskavec.

Nelíbil se mu ani krok ICF nechat rozhodnutí na pořadatelích, zda schválené neutrální účastníky do svých soutěží pustí. Například organizátoři Světového poháru v pražské Troji nadále sankce uvalené na Rusko a Bělorusko podporují.

"Myslím, že přehodili rozhodnutí na organizátory, což je podle mě úplně špatně. Může dojít k paradoxním situacím, kdy Rusové pojedou tři závody a čtyři ne," dodal Prskavec.