Mám být šikanovaná za to, že podporuju svého prezidenta? diví se ruská šampionka

Mezinárodní olympijský výbor doporučil návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Přesto se běžkyně na lyžích Veronika Stěpanovová rozčiluje a nechápe, proč by o jejím sportovním osudu vůbec měl někdo rozhodovat.

Dvaadvacetiletá naděje ruského běžeckého lyžování je jednou z nejaktivnějších sportovkyň, které veřejně vystupují proti zákazům startu jejích krajanů kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Namíchlo ji tentokrát i to, že Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží.

"Proč nejdete se svými podmínkami a doporučeními do háje? Nedovolím žádné mezinárodní komisi, aby podle mých názorů rozhodovala o tom, jestli pojedu, nebo nepojedu na mistrovství světa. To si klidně běhejte sami," napsala Stěpanovová na Instagramu.

Ta byla jednou z hlavních postav zlaté olympijské štafety na loňských hrách v Pekingu. Se zlatou medailí na krku se pak nadšeně fotila i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

"Máme prezidenta, který byl zvolen podle ústavy a podporuje ho většina lidí. Nevidím v tom nic špatného," uvedla běžkyně.

Související Tenisté z Ruska a Běloruska budou moci na rozdíl od loňska hrát Wimbledon

Na sociálních sítích šíří hodně nacionální vzkazy a podporuje Putina i navzdory vojenské invazi na Ukrajině.

"Mám být šikanovaná za to, že podporuju svého prezidenta? Je to ponižující a hloupé. Jsem hrdá na to, že uctívám svou zem," dodala.

Úterní rozhodnutí MOV okamžitě vyvolalo pozdvižení nejen mezi sportovci, ale i mezi politiky, včetně těch českých, kteří nesouhlasí s návratem ruských a běloruských sportovců na sportovní mezinárodní scénu.

Doporučení se zatím týká mezinárodních federací a je na nich, jak se k němu postaví. O účasti ruských a běloruských sportovců na OH 2024 v Paříži zatím MOV nerozhodl.