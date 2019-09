Satoranský chválí morálku týmu: Nechali jsme za sebou Ameriku, to hovoří za vše

Před mistrovstvím světa Tomáš Satoranský tipoval, že srbští basketbalisté získají titul. Jenže favorit teď místo toho bude soupeřem české reprezentace v sobotním zápase o páté místo.

Čeští basketbalisté si ve čtvrtek v Šanghaji poradili 94:84 s Polskem a senzační tažení turnajem, kde startují poprvé v historii, zakončí zápasem proti Srbům. Stříbrní medailisté z minulého šampionátu zdolali pětinásobné mistry světa Američany a odsoudili je k nejhoršímu umístění v historii.

"Já jsem Srby tipoval na vítěze před turnajem. Pro mě je to jeden z nejlepších týmů na světě, ale tenhle turnaj ukazuje, že každý zápas je jiný a může se stát cokoli," řekl Satoranský. "Rozhodně se nemůže nikdy sázet jen na favority. A Srbsko je jasným favoritem," přidal.

"My uděláme všechno pro to, abychom jim to zkomplikovali a vylepšili ještě konec turnaje. Ale zároveň si chceme užívat i ten moment, protože tohle už se možná nebude opakovat," připomněl Satoranský, že Češi se naposledy zúčastnili mistrovství ještě jako součást Československa v roce 1982.

Proti Polsku se reprezentace rozjížděla pomalu a bylo znát, že soupeř měl den volna navíc, protože český tým k zápasu nastoupil den po čtvrtfinálové bitvě s Austrálií. "Byli jsme zklamaní, ale zároveň jsme si uvědomovali, co jsme tady dokázali, že nás ten zápas s Austrálií nesmí tolik vzít," řekl Satoranský.

"Hodně věcí bylo proti nám, Blake Schilb hrál opět se zraněným kotníkem, musím mu dát respekt. Je vidět, že ho to bolí, ale chtěl hrát a hrál. To zase ukazuje o tomhle týmu. Došli jsme si pro vítězství, nechali Ameriku za sebou. To hovoří za vše," přidal jediný český zástupce v NBA.

Reprezentace s Polskem rychle prohrávala o devět bodů, skóre ale otočila a když sama v závěru přišla o jedenáctibodový náskok, dokázala zvítězit. "Zaspali jsme trochu začátek, myslím, že bylo vidět, že mají trochu odpočatější nohy, ale zase bojovností jsme si došli pro vítězství," uvedl hráč Chicaga.

"Tenhle tým ukázal morál. Řekli jsme si, že prostě chceme bojovat o nejlepší umístnění českého a československého basketbalu. A to se nám podařilo," přidal. "Myslím, že se zase ukázala týmovost. Je to o tom, že když se nedaří jednomu, je tam druhý, který mu pomůže," prohlásil Satoranský.

Český tým po vítězství nad Polskem čekalo další stěhování a návrat do Pekingu, kde se uskuteční i zápasy o medaile. A i to Satoranský bere jako jisté ocenění. "Abych řekl pravdu, už toho cestování mám dost. A to mě tuhle sezonu čeká ještě spousta cestování," uvedl.

"Musíme program respektovat. A budeme s těmi nejlepšími týmy, takže už jen to je hezké, že je to taková pocta našim výkonům tady na turnaji. Určitě si to užijeme," přidal Satoranský.