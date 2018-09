Synek bojuje sám. Knapková mě v tom nechala, směje se před sedmnáctým finále v řadě

před 31 minutami

Ondřej Synek postoupil posedmnácté v řadě do finále MS ve veslování. V Plovdivu zvítězil i ve třetím závodě a nadto porazil konkurenta v boji o zlato.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Česko má na mistrovství světa ve veslování už jen jednu naději na medaili. Tou zůstává matador Ondřej Synek, který do finále pronikl už sedmnáctý rok v řadě.

Tentokrát nebude o medaile bojovat ani Mirka Topinková Knapková, která s párovou čtyřkou pojede v sobotu jen finále C. "Mirka mě v tom nechala," smál se Synek.

Po semifinálovém klání si vydechl, neoblíbený závod má za sebou. "Potvrdilo se, že horší závod není. Jelo se mi hůř než včera," přiznal. "Byl jsem trochu zatuhlý, ale nějak se to rozjelo, a pak to bylo dobrý," ulevilo se mu.

V první polovině závodu stíhal německého soupeře Olivera Zeidlera, který nasadil ostré tempo. "Bylo vidět, že jel naplno, chtěl vyhrát za každou cenu. Už před kilometrem tam dával nástupy, snažil jsem se na to reagovat, ale jel jsem si své," komentoval Synek průběh semifinále.

Do popředí se dostal až ve druhé polovině trati. "Pak jsem si řekl, že počkám až na tu poslední pětistovku. Posledních tři sta metrů jsem věděl, že je rozhodnuto. Už jsme byli oddělení, nebylo se kam hnát," popsal

Právě Němec Zeidler bude společně s norem Kjetilem Borchem pravděpodobně největším konkurentem v boji o titul šampiona.

Oba soupeře už Synek porazil, Borche ve čtvrtek a Zeidlera v pátek. Přetahování o vítězství se Zeidlerem v semifinále bral český skifař jako demonstraci síly. "Soupeř pak ví, že na to nemá," smál se. "Bylo na něm vidět, že se opravdu snaží a je dobře, že ví, že není nejlepší. Zatím," dodal Synek.

Uvědomuje si ale, že vítězství v semifinále nemůže přikládat příliš velkou váhu. "Může se na finále líp vyspat, já hůř a všechno bude jinak. Zatím to vypadá, že bude můj největší soupeř. Pak jsou tam ještě Kjetil a Robbie Manson z Nového Zélandu," předpokládá hlavní soupeře Synek.

S Mansonem zatím v Plovdivu nezávodil, může jít o hodně nevyzpytatelného soupeře. "On je psychouš. Mahé mi to říkal a i je známé, že když jezdil dvojskifa, vyhráli semifinále a finále totálně zametli. Uvidíme, nemůžeme podcenit nikoho," upozornil pětinásobný mistr světa.

Ten v neděli nastoupí už k sedmnáctému finále MS v řadě. "Poprvé to bylo v roce 2002. Sedmnáct let, to je pro někoho třetina života," přemítal v cíli. "Nejvíc pro mě znamená určitě vítězství z Karapira 2010. Bylo to poprvé, navíc jsem porazil Novozélanďana na Zélandu," usmíval se Synek.

Naposledy zvítězil loni, letos bude zlato obhajovat. To se mu podařilo už v roce 2015 ve Francii. "To byla satisfakce za olympiádu, kdy jsem měl zdravotní problémy a vrátil jsem se zpátky," okomentoval poslední titul mistra světa.

Olympiáda je i cílem pro následující sezony, zlato po dvou stříbrech a jednom bronzu Synkovi stále chybí. "Tokio je hlavní. Tohle je krůček k tomu se utvrdit, že jdu správnou cestou, že výkonnost neklesá. Neúspěch by byl, kdybych neměl medaili," vytkl si hranici pro finále. "Když bude jakákoli medaile, bude to furt super," uzavřel.

Jeho finálová jízda je naplánovaná na neděli v 11 hodin středoevropského času.