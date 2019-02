Dynastie pokračuje, Patrioti vyhráli pošesté Super Bowl. Stačil jim jediný touchdown

U všech šesti triumfů za posledních 18 let byl Tom Brady, který se tak stal nejúspěšnějším hráčem historie NFL a ve 41 letech také nejstarším quarterbackem, který kdy pozvedl trofej Vince Lombardiho.

Vedle Bradyho přispěl ke všem titulům také trenér Bill Belichick, který je v 66 letech nejstarší vítězem Super Bowlu. Utkání v Atlantě nabídlo nejméně bodů v historii finálových duelů. Dosud nejnižší skóre bylo 14:7 z roku 1973. Nejužitečnějším hráčem zápasu byl zvolen receiver Patriotů Julian Edelman, který chytil deset Bradyho přihrávek celkem na 141 yardů.

"Nemohu uvěřit tomu, že jsme opět šampiony Super Bowlu. Přál bych si, abychom hráli lépe v útoku, ale hlavní je, že jsme vyhráli," prohlásil Brady, který odmítl spekulace o možném konci kariéry. Už dříve naznačil, že hodlá pokračovat. "Nic se nemění," dodal.

Rams ve svém prvním finále po 17 letech a vedení mladým quarterbackem Jaredem Goffem neustáli v poslední čtvrtině tlak poté, co Brady přihrávkou na Roba Gronkowského připravil snadný doběh na touchdown pro Sonyho Michela.

Goff se pak snažil rychle srovnat, ale jeho přihrávku směřující na touchdown vystihl obránce Stefon Gilmore, chytil míč čtyři yardy před koncovou čárou a čtyři minuty před koncem vrátil do útoku Patrioty. Jejich výhru pak potvrdil svým druhým přesným kopem v utkání Stephen Gostkowski.

"Naše obrana hrála neuvěřitelně. Její nejlepší výkon za celou sezonu," chválil spoluhráče Brady. "Už nás nebavilo poslouchat, že náš tým je jen Brady," prohlásil s úsměvem lídr obrany Dont'a Hightower.

Ačkoli šlo o nejnižší skóre v historii, Patrioti vyhráli nejvyšším rozdílem ze všech svých šesti titulů. V roce 2002 porazili stejného soupeře o tři body, stejně tak v roce 2004 Carolinu a v roce 2005 Philadelphii. V roce 2015 zdolali Seattle o čtyři body a předloni Atlantu o šest bodů v prodloužení. Rams pouhými třemi body vyrovnali rekord Miami z roku 1972 s nejméně body ve finále. V sezoně přitom měli průměr 33 bodů na zápas.

"Celý rok jsme vyhrávali jako tým. Tohle byl nejtýmovější výkon v Super Bowlu, jakého jsem se kdy účastnil," prohlásil Rob Gronkowski, jedna z hvězd Patriotů. Na rozdíl od Bradyho by mohl ukončit svou kariéru, kterou ovlivnila řada zranění. "Teď to nechci řešit, ale chci slavit. Pak uvidíme," uvedl.

Trenér Rams Sean McVay, který je ve 33 letech nejmladším koučem v historii Super Bowlu, uznal, že ho legenda Belichick předčil. "Soupeř odvedl skvělou práci. Jsem zklamaný, že jsem si nepočínal lépe. Bylo mnoho rozhodnutí, které bych si přál vzít zpátky," řekl.

Počet vítězství v Super Bowlu

6 - Pittsburgh Steelers, New England Patriots,

5 - Dallas Cowboys, San Francisco 49ers,

4 - Green Bay Packers, New York Giants,

3 - Washington Redskins, Denver Broncos,

2 - Miami Dolphins, Oakland Raiders, Baltimore Ravens,

1 - New York Jets, Kansas City Chiefs, Baltimore Colts, Los Angeles Raiders, Chicago Bears, St. Louis Rams, Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles.