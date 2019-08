Fanoušci dohnali Maďara ke zlatu. Neměl jsem na něj, ale Tokio mě těší, uznal Dostál

před 3 hodinami

Kajakář Josef Dostál po zisku stříbra na mistrovství světa uznal, že na Maďara Bálinta Kopasze dnes neměl. Druhé místo a postup na olympijské hry ho ale potěšily. Závod odjel tak, jak si představoval. A musel se rychle připravovat na semifinále deblu s Radkem Šloufem, které ho čekalo zhruba tři hodiny po finále.

"Chtěl jsem vybojovat olympijské místo, což bylo do páté příčky. Jsem nesmírně rád, že se mi to povedlo. Říkal jsem si, že mi podmínky svědčí, že by to mohlo dopadnout dobře," řekl novinářům Dostál, který získal druhé světové stříbro v této disciplíně.

Oproti pátku se vítr otočil, foukalo proti, což Dostálovi vyhovuje lépe než vítr do zad. "V průběhu závodu jsem doufal, že to bude na medaili a chtěl jsem pochopitelně vyhrát. Snažil jsem se do posledních metrů, ale Maďar Kopasz byl dneska lepší," uznal šestadvacetiletý český reprezentant.

Držel se hlavně obhájce titulu Fernanda Pimenty z Portugalska. "Nechtěl jsem ho nechat ujet, aby mu moc nenarostla křídla," komentoval to Dostál. Domácí Kopasz nebyl daleko zpět a v závěrečných stovkách metrů drtivě zaútočil. "Kolem 750 metrů jsem už tušil, že je tam s námi, a jestli předvede ten finiš, co umí, že to bude špatný," popisoval Dostál.

Dvaadvacetiletý Maďar se kolem něj i Pimenty přehnal a vyhrál o sekundu a čtvrt. Za první medailí z MS ho hnalo bouřlivé publikum v olympijském komplexu v Szegedu. "Bylo to až nepříjemné. Jsem rád, když jedu a soustředím se na sebe, na svůj dech a na každý záběr. Ale bubny byly tak silně slyšet, že mně to psychicky nepomohlo," komentoval Dostál bouřlivou kulisu.

Cítil, že od loňska, kdy byl na MS na kilometru bronzový, udělal pokrok. "Byl to velký krok dopředu, co jsme udělali od minulého roku. Natrénováno jsme měli dobře. Nevím, kde by se to dalo ještě zlepšit. Možná ten rok, co jsme udělali teď, nám ještě pomůže do příštího roku," přemítal.

Jel se vypádlovat a po slavnostním vyhlášení musel rychle zregenerovat, aby si odpoledne se Šloufem postupem do finále udrželi naději na zisk olympijského místa. "Odpočinu si, půjdu do chladu, něco malého sním. Půjdeme do toho s Radkem tak, jak jsem šel na singlu. Ostře, a buď to vyjde, nebo nevyjde," plánoval čerstvý vicemistr světa Dostál.

Stříbro na kilometru získal i před čtyřmi lety na MS v Miláně. Stejným úspěchem na to tehdy navázal o rok později na olympiádě v Riu.