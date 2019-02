Spilková ovládla popáté anketu Golfista roku. Ještě přijdou větší bomby, slibuje

před 1 hodinou

Pátý ročník slavila anketa Golfista roku a i za rok 2018 má stejného absolutního vítěze - Kláru Spilkovou. Anketu pod záštitou PGA of Czech Republic si čtyřiadvacetiletá hráčka tentokrát podmanila díky tomu, že si pro letošní rok jako první česká golfistka uhrála kartu na prestižní LPGA Tour.

"Mám za sebou rok, v němž jsem získala kartu na LPGA, a to je zatím asi nejvíc, co se mi v golfové kariéře podařilo. Rok předtím jsem vyhrála první turnaj na Ladies European Tour a jsem ráda, že každý rok přidávám něco, co je v tu chvíli nejvíc. Vážím si toho, že se mi podařilo opět v anketě vyhrát," řekla na vyhlášení Spilková.

Má za sebou dva první turnaje na LPGA, ale v Austrálii ani jednou neprošla cutem. "Mám štěstí, že jsem po osmi letech na LPGA, a myslím, že ještě přijdou další bomby," dodala.

Spilková a Filip Mrůzek převzali na slavnostním večeru na pražském Žofíně ocenění pro nejlepší české profesionály. Stejnou pozici mezi amatéry z loňska obhájili a stejně jako v anketě České golfové federace ocenění získali Sára Kousková a Šimon Zach, který se připravuje na přestup k profesionálům.

I Mrůzek prožil loni jednu z nejlepších sezon. Z deseti startů na Challenge Tour prošel pětkrát cutem a pokaždé skončil v Top-25, v Rakousku dokonce vedl a obsadil nakonec osmé místo. Doma triumfoval mimo jiné na turnaji WGM Czech Open v Berouně, kde navíc vytvořil nový rekord hřiště i turnajového skóre.

Cenu sportovních novinářů si za loňský rok odnesl Pavel Suchánek, promotér turnaje WGM Czech Open. Akce má za sebou pět let existence, z dotace 600.000 korun vítěz získá dvě stě tisíc. Jednou ze specialit je například i odměna pro amatéry za hole-in-one (eso) v podobě nákladního vozu Tatra.