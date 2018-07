Sluková odmítla jet domů z Haagu bez medaile, s Hermannovou tak setřely slzy růžovým zlatem

před 29 minutami

České plážové volejbalistky dali bronzovým medailím na mistrovství Evropy speciální jméno.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Už už se zdálo, že přesunem z Rotterdamu české plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová nastartovaly vítěznou jízdu mistrovství Evropy, v semifinále vedly nad domácími Holanďankami 11:9 tiebreaku, ale nakonec ho prohrály 12:15.

Zhruba hodinu a čtvrt poté se musely na stejný kurt vrátit, aby si to rozdaly o bronz se Španělkami Lilianou a Elsou. Ty pak při mečbolu Češek ve druhé sadě zápas skrečovaly kvůli zlomenému malíčku první jmenované. Nasazené dvojky tak trochu přišly o radost ze zisku medailí.

"Já jsem si jí pak ale užila. V prvním nedělním zápase jsme si to podělaly, tak jsem Báře říkala, že bez medaile domů nepojedu a když to nebylo zlato tak aspoň růžové zlato, jak my tomu říkáte," smála se Sluková Nausch, i když nechápala, proč Liliana zápas skrečovala, když s ovázaným prstem odehrála celý zápas.

"Nerozumím tomu. Možná, že nám za stavu 20:16 nechtěly dopřát tu radost z proměněného mečbolu, nebo chtěly mít v zápise, že to bylo skrečí kvůli zranění. Ale já vím, jak to bylo a jsem ráda, že jsme se posbíraly po té porážce v semifinále. Jedeme domů s bronzem, to se neděje každý den," dodala.

Zatímco ona po odchodu z kurtu rozdávala úsměvy a radovala se z pódiového umístění, Hermannová přišla mezi novináře s rudýma očima a po tvářích se jí koulely slzy. Pořád ještě myslela na ztracenou koncovku semifinálového tiebreaku.

"Neberte mě špatně, že bych se z toho neradovala, jen v semifinále to bylo tak blízko, že to bolí víc. Ale jsem ráda, že jsme to dotáhly na bronz. Kdybyste nám to řekli v Rotterdamu, že budeme v semifinále, nevsadily bychom si na to," vysvětlovala, zatímco si utírala mokré tváře.

V utkání o třetí místo si prožívala krizi, zatímco první sadu Češky ještě těsně ubojovaly, tu druhou začaly i po jejích chybách se stavem 1:5. Přesto dokázaly sadu otočit.

"Ve výsledku to odehrála Maki, hlavně v tom závěru prvního setu, já jsem byla ještě mimo z té první porážky v semifinále. Byla jsem ráda, že hrály víc po ní, necítila jsem se dobře," přiznala.

Parťačka se jí během rozhovorů snažila utěšit a objala jí. "Soucítím s Bárou, když člověk na tu zlatou má, tak to mrzí. Ale na druhou stranu je umění se během hodiny, kterou jsme měly, takhle sebrat natolik, abychom tam zabojovaly o bronz a jedeme domů s bronzem. Jsem na nás hrozně pyšná, jsme druhý vicemistryně Evropy," culí se Nausch Sluková.

Ji přitom turnaj hodně bolel, od začátku měla problémy s ramenem, které si přivezla z posledního turnaje v Gstaadu. Zápasy hrála pravidelně s modrými nalepovacími tejpy.

"Hrozně mi tady pomohl náš fyzioterapeut Karel Kupec. Musím mu moc poděkovat, bez něj bych to tu vůbec nezvládla. Můj den začínal vždycky dvouhodinovým fyzio a posilováním ramene, abychom to dostali do herního stavu," prozradila třicetiletá volejbalistka.

Pro obě hráčky má bronzová medaile svou váhu. "Byl to jeden z našich vrcholů sezony. Co si budeme nalhávat, všichni slyší na mistrovství Evropy víc než na Světovku. Takže je to určitě vzácná medaile a místečko na zdi bude mít," uvedla Hermannová.

Nausch Sluková zase ocenila jejich osobní příběh, kterým si na nizozemském šampionátu prošly, od rotterdamského trápení až po haagský úspěch.

"Každá taková lekce nás něco naučí. Zpočátku tam byly herní výkyvy. Myslím, že je velké umění držet v těch důležitých momentech pospolu jako tým. A takový chceme být, pár na kterém není poznat, jestli vyhrává nebo prohrává. Tým, který bojuje do konce," dodala.

Nyní mají týden volna, než se vydají za dalším velkým turnajem Světové tour do Vídně. Proto si mohou dovolit malou oslavu v Haagu.

"Já myslim, že si nějaký ten aperol dáme," usmála se Hermannová. "A hranolky s krevetami a rybičkami. Taková dobrota na zotavení. Vyrazíme s týmem. Ale bude to decentní. Nejsme takoví, že bychom se zřídily. Musíme zítra dojít na letiště," dodala Nausch Sluková.