Zajímavá šance pro Ledeckou? FIS prý chystá nový model kombinace

Ve Světovém poháru ve sjezdovém lyžování se schyluje k velkým změnám. Do prestižního seriálu by se měly vrátit závody v kombinaci, ale v nové podobě. Místo slalomu se sjezdem či super-G se budou podle švýcarského listu Blick kombinovat zvlášť rychlostní a technické disciplíny. V kalendáři by se mělo takových závodů objevit rovnou pět.

Kombinace sjezdu a superobřího slalomu mužů by podle návrhu měly hostit Kitzbühel, Wengen a Val Gardena. Ženy by je měly absolvovat ve Svatém Antonu, Svatém Mořici a Cortině d'Ampezzo. Kombinace v technických disciplínách jsou plánovány ve Val d'Isere, Alta Badii či Adelbodenu pro muže a v Semmeringu, Killingtonu nebo Sestriere pro ženy. Podle Blicku nebyl kalendář na příští sezonu stále schválen, protože loni zvolený šéf mezinárodní federace FIS Johan Eliasch s některými navrhovanými novinkami naráží na odpor. Do mužského seriálu by měla přibýt nová americká zastávka v Palisades Tahoe, kde by se mělo závodit koncem února. Lyžaře tak čeká po tradičních prosincových závodech v kanadském Lake Louise a coloradském Beaver Creeku další cesta do zámoří. Plánování Světového poháru ve skocích na lyžích komplikuje podzimní mistrovství světa fotbalistů v Kataru. FIS se chce vyhnout souběhu s ostře sledovanou akcí, aby nepřišla o diváky. Skokanský seriál by proto podle agentur APA a DPA mohl začít v polské Wisle nezvykle brzy už 5. a 6. listopadu. Skákalo by se na umělém povrchu.