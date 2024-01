Skvělá Ledecká zajela nejlepší výsledek v sezoně. Byla 63 setin od vítězství

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká skončila jedenáctá v superobřím slalomu v Zauchensee. Je to její nejlepší výsledek v lyžařském Světovém poháru po předloňském zranění klíční kosti. Ztratila 63 setin na vítěznou Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou.

Po sobotním 24. místě ve sjezdu se dnes Ledecká vzepjala k výbornému výkonu. Se startovním číslem 29 vyjela až po všech favoritkách a na druhém mezičase měla na vedoucí Gutovou-Behramionou náskok čtyř setin.

Pak více než šest desetin ztratila, ale i tak se zařadila na průběžné desáté místo. Z první desítky ji odsunula až se startovním číslem 48 Američanka Lauren Macugaová, která byla o pět setin rychlejší.

"Z dnešního závodu mám radost. Myslím si, že se mi spousta věcí povedla, na některých musím ještě zapracovat. Každopádně to byla fajn jízda," uvedla Ledecká v nahrávce pro média.

I jedenáctá příčka je pro ni maximem po comebacku. V aktuálním ročníku SP dosud skončila nejlépe šestnáctá ve sjezdu ve Val d'Isere. "Teď se mi daří každým závodem trošičku zlepšovat. Jsem ráda, že už je to tady čtvrtý den. Je vidět, že si začínám zvykat na ten kopec. Takové kopce se dají natrénovat jenom ve svěťáku, závod se jinak nasimulovat nedá," dodala osmadvacetiletá Češka.

Jubilejní čtyřicáté vítězství ve Světovém poháru zaznamenala Gutová-Behramiová. Dvaatřicetiletá Švýcarka, jež je v této disciplíně obhájkyní malého křišťálového glóbu a úřadující olympijskou šampionkou, porazila o 25 setin Rakušanku Cornelii Hütterovou. O další setinu zpět byla v rakouském středisku další domácí lyžařka Mirjam Puchnerová.

Druhá česká reprezentantka Tereza Nová ztratila na vítězku rovné dvě sekundy a obsadila 41. příčku. O jednu pozici vylepšila své nejlepší umístění v elitním seriálu, který jezdí v této sezoně poprvé.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - super-G: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:14,95, 2. Hütterová -0,25, 3. Puchnerová (obě Rak.) -0,26, 4. Mowinckelová (Nor.) -0,34, 5. Gisinová (Švýc.) -0,35, 6. Melesiová (It.) -0,39, …11. Ledecká -0,63, 41. Nová (obě ČR) -2,00.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Hütterová 310, 2. Gutová-Behramiová 220, 3. Brignoneová (It.) 217, 4. Goggiaová (It.) 192, 5. Lieová (Nor.) 191, 6. Puchnerová 142, …21. Ledecká 45.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 929, 2. Brignoneová 787, 3. Gutová-Behramiová 749, 4. Vlhová (SR) 722, 5. Goggiaová 582, 6. Hectorová (Švéd.) 458, …52. Ledecká 76, 57. Dubovská 55, 103. Jelínková (obě ČR) 6.