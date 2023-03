Shiffrinová popáté vyhrála Světový pohár lyžařek, Goggiaová má glóbus za sjezd

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla popáté v kariéře celkové hodnocení Světového poháru, zisk velkého křišťálového glóbu potvrdila pátým místem v dnešním sjezdu v Kvitfjellu.

V Norsku si také Sofia Goggiaová zajistila potřetí za sebou a počtvrté v životě prvenství v pořadí disciplíny. Italka byla druhá za domácí Kajsou Vickhoff Lieovou.

Sedmadvacetiletá Shiffrinová získala nedostižný náskok 796 bodů před druhou ženou pořadí Larou Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska, jež dnes obsadila až 21. pozici. Do konce sezony zbývá odjet sedm závodů.

Shiffrinová se ještě v závěru ročníku pokusí zaútočit na 86. vítězství ve Světovém poháru, jímž by vyrovnala absolutní rekord Švéda Ingemara Stenmarka.

Pokud v Norsku nevyhraje ani v nedělním superobřím slalomu, bude mít další šanci příští týden v Aare, kde jsou na programu její nejsilnější disciplíny slalom a obří slalom.

Sedminásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová obhájila velký glóbus z minulé sezony. Předtím rodačka z Vailu triumfovala v letech 2017-2019.

Pátým celkovým vítězstvím se na druhém místě historických tabulek odpoutala od krajanky Lindsey Vonnové, kterou už v této sezoně připravila o ženský rekord v počtu vyhraných závodů. Rekordmankou s šesti velkými glóby je Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová, mezi muži triumfoval osmkrát její krajan Marcel Hirscher.

Shiffrinová se dnes podělila o páté místo s Rakušankou Ramonou Siebenhoferovou. Obě zaostaly o 79 setin sekundy za čtyřiadvacetiletou Lieovou, jež vyhrála sjezd jako první norská lyžařka v historii.

Goggiaová, která z osmi sjezdů v sezoně pět ovládla a dvakrát byla druhá, ztratila na vítězku 29 setin. Třetí byla bronzová medailistka z mistrovství světa Corinne Suterová ze Švýcarska.

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Ženy - sjezd: 1. Lieová (Nor.) 1:32,36, 2. Goggiaová (It.) -0,29, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,41 4. Štuhecová (Slovin.) -0,61, 5. Shiffrinová (USA) a Siebenhoferová (Rak.) obě -0,79.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Goggiaová 660, 2. Štuhecová 451, 3. Curtoniová (It.) 308, 4. C. Suterová 289, 5. Ortliebová 229, 6. Puchnerová (obě Rak.) 228.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1792, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 996, 3. Vlhová (SR) 975, 4. Brignoneová (It.) 849, 5. Mowinckelová (Nor.) 756 6. Goggiaová 750, …52. Dubovská (ČR) 117.