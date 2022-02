Loni v Crans Montaně skončila v kotrmelcích. Teď tam Ledecká zajela perfektní jízdu

Až před dnešním startem se Ester Ledecká cítila po zranění z olympijských her dobře. Výsledek: na jedné z nejtěžších tratí ve Světovém poháru v Crans Montaně se po perfektní jízdě radovala z vítězství ve sjezdu.

"Byla jsem ráda za jízdu, kterou jsem zajela, protože jsem se v tréninku necítila moc dobře. Pořád jsem trošku bojovala se zdravotními potížemi, které jsem si přivezla z Číny, a necítila jsem se stoprocentní," připomněla Ledecká v nahrávce pro média nespecifikované potíže v dolní části těla z kombinace na hrách v Pekingu.

Proto ve čtvrtek a v pátek v trénincích ve Švýcarsku nejezdila nejlépe. "Dělala jsem spoustu chyb a jsem ráda, že se konečně cítím líp a jelo se mi dobře."

Po návratu z Číny se o Ledeckou starali tři dny lékaři a fyzioterapeuti pod vedením profesora Pavla Koláře. "Moc všem děkuju, že jsem se mohla rychle vrátit," vzkázala.

Návrat to byl parádní. Na trati prolétla všechna záludná místa včetně kritické pasáže, v které před rokem skončila v kotrmelcích. "Jsem ráda, že jsem to zvládla zrovna tady, kde jsem to loni nabořila do sítí. Tentokrát jsem zvládla dojet do cíle a ještě takhle rychle," radovala se.

V Crans Montaně byla už potřetí na stupních vítězů v seriálu SP. Před dnešním triumfem tam skončila loni druhá ve sjezdu a v roce 2020 třetí v kombinaci. "Tahle sjezdovka je hodně specifická. Řekla bych, že jedna z nejtěžších, alespoň pro mě vždycky byla jedna z nejtěžších ve svěťáku a zároveň hrozně krásná," uvedla Ledecká.

Trenéři našli rezervy

"Je tam spousta zajímavých pasáží, který se musí provést perfektně, aby to vyšlo, a jsem ráda, že se mi to povedlo. Zajela jsem stopu, kterou jsme si s (trenéry) Tomasem (Bankem) a Franzem (Gamperem) naplánovali, takže jsem moc ráda," dodala.

Po vyhlášení musela na dopingovou kontrolu. Trenéři už mezitím začali na hotelu rozebírat její výkon. "A našli tam ještě rezervy. To je za mě úplně správně a v pořádku, to by takhle mělo být. Jsem ráda, že se ještě budu moct zlepšovat," podotkla šestadvacetiletá Ledecká s úsměvem.

V neděli se na stejné trati pojede další sjezd. Teoreticky by tak mohla poprvé v kariéře vyhrát dva závody SP po sobě. "Co je reálné, to se uvidí ráno. Jak se vyspím, jak se budu cítit. Doufám, že dobře a že se zvládneme dobře připravit, že mě to bude bavit a užiju si to jako dneska. Když se tohle podaří, tak budu šťastná, ať už to dopadne jakkoli," konstatovala Ledecká.

"Jsem pro mír"

Za šílenou označila invazi Ruska na Ukrajinu. Po dnešním triumfu ve sjezdu Světového poháru ve švýcarské Crans Montaně uvedla, že bojovat by se mělo jen na sportovištích.

"Moc bych si přála, aby boje probíhaly jen na sportovištích a na sjezdovkách. Tohle je úplně šílený, co se děje," komentovala Ledecká situaci v nahrávce pro média.

Litovala, že není v pozici, že by mohla situaci ovlivnit. "Nicméně doufám, že lidi, kteří to ovlivnit dokážou, to udělají a bude…, jsem pro mír," řekla sjezdařka a snowboardistka.