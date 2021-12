Zkrácené super-G ve svatém Mořici ovládly Italky. Brignoneová uspěla před Curtoniovou

Italská sjezdařka Federica Brignoneová vyhrála kvůli větru zkrácený superobří slalom ve Svatém Mořici a připsala si páté vítězství v disciplíně a sedmnácté v kariéře ve Světovém poháru. Brignoneová zvítězila o jedenáct setin před krajankou Elenou Curtoniovou. Třetím místem si upevnila vedení v SP Mikaela Shiffrinová z USA.

Česká hvězda Ester Ledecká, která byla v prvním super-G sezony v Lake Louise třináctá, ve Svatém Mořici nestartovala, protože se chystá na snowboardingové závody.

Jednatřicetiletá Brignoneová se díky sedmnácti výhrám v závodech Světového poháru stala nejúspěšnější Italkou. O jedno vítězství překonala Deborah Compagnoniovou.

Vítězka sobotního závodu Švýcarka Lara Gutová-Behramiová byla na prvním mezičasu jedna z nejrychlejších, ale nezvládla nejobtížnější bránu na trati a proletěla skrz ochranné sítě. Úřadující mistryně světa ale nakonec sjela k nadšení fanoušků do cíle na lyžích.

Světový pohár žen bude pokračovat příští týden sjezdem a superobřím slalomem ve francouzském středisku Val d'Isere.

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová 57,81, 2. Curtoniová (obě It.) -0,11, 3. Shiffrinová (USA) -0,43, 4. Robinsonová (N. Zél.) -0,52, 5. Siebenhoferová (Rak.) -0,74, 6. Goggiaová (It.) -0,75, 7. Fluryová (Švýc.) -0,82, 8. Bassinová -0,83, 9. Marsagliaová (obě It.) -0,84, 10. Gisinová (Švýc.) -0,98.

Průběžné pořadí super-G (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 220, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 180, 3. Brignoneová 177, 4. Shiffrinová 160, 5. Curtoniová 156, 6. Puchnerová (Rak.) 82, …26. Ledecká (ČR) 20.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 525, 2. Goggiaová 435, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová 298, 5. Brignoneová 232, 6. Johnsonová (USA) 213, …32. Dubovská (ČR) 73, 40. Ledecká 51.