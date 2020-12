Fenomenální triumf. Ledecká vyhrála ve Val d'Isere, o tři setiny porazila Suterovou

Olympijská vítězka Ester Ledecká poprvé vyhrála superobří slalom ve Světovém poháru. Ve francouzském Val d'Isere zvítězila s náskokem tří setin před královnou rychlostních disciplín z minulé sezony Corinne Suterovou ze Švýcarska.

V lyžařském Světovém poháru si Ledecká připsala druhou výhru po loňském triumfu ve sjezdu v kanadském Lake Louise. Dva závody v elitním seriálu dokázala vyhrát jako třetí Češka v historii, navázala na Olgu Charvátovou a Šárku Strachovou.

"Vypadalo to hezky, jela dobře. Už v úvodu jsem z jejího projevu poznal, že to bude super jízda. Je to obrovský úspěch, není to každý den, jsme z toho moc šťastní," prohlásil v rozhovoru pro Českou televizi trenér Ledecké Tomáš Bank.

České "obojživelnici" se stejně jako v minulé sezoně podařilo vyhrát závod elitního seriálu ve dvou různých sportech. Před osmi dny triumfovala v paralelním obřím slalomu na snowboardu v Cortině d'Ampezzo.

V superobřím slalomu, který překvapivě ovládla na olympijských hrách v Pchjongčchangu, si Ledecká výrazně vylepšila maximum ve Světovém poháru. Dosud byla nejlépe šestá na konci letošního února v italském La Thuile, kde jela super-G naposledy.

Přehled vítězství českých sjezdařů ve Světovém poháru:

Olga Charvátová (2): kombinace - Schruns (Rak.) 1983, slalom - Piancavallo (It.) 1986

Šárka Strachová (2): slalom - Aspen (USA) 2008, slalom - Aspen 2009

Ester Ledecká (2): sjezd - Lake Louise (Kan.) 2019, superobří slalom - Val d'Isere (Fr.) 2020

Družstvo ČR (1): Šárka Strachová, Lucie Hrstková, Ondřej Bank, Kryštof Krýzl - Garmisch-Partenkirchen (Německo) 2010.