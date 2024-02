Byl to jen kousíček, litovala. České plavkyni chybělo třináct setin k medaili z MS

Kraulařka Barbora Seemanová doplavala na mistrovství světa čtvrtá na 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1:56,13 minuty a dělilo ji třináct setin od bronzové Australanky Brianny Throssellové.

Na šampionátu v Dauhá zvítězila stříbrná olympijská medailistka Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu (1:54,89) před mistryní světa ze čtyřstovky Novozélanďankou Erikou Fairweatherovou (1:55,77).

Třiadvacetiletá Seemanová na každé padesátce obracela jako čtvrtá. V závěru se přetahovala s Throssellovou o bronzovou pozici, ale medaile jí unikla. Za svým českým rekordem z olympijských her 2021 v Tokiu zaostala o 68 setin. Její čtvrtá příčka je nejlepším českým umístěním v bazénovém plavání na MS od stříbra Ilony Hlaváčkové na 50 metrů znak v roce 2003.

Mistryně Evropy z roku 2021 byla poprvé ve finále světového šampionátu v dlouhém bazénu. V Dauhá byla nejlepší Evropankou.

"Samozřejmě je to úžasné. Jsem ráda, že je to do té první pětky. S tím, v jakém rozpoložení jsem šla do toho finále, jsem upřímně nedoufala, že bych skončila takhle blízko toho pódia. Samozřejmě když se na to podívám, zejména na ty časy, tak mě to trošičku mrzí, protože to bylo opravdu kousíček. I když jsem v to nedoufala, tak těch třináct setin je opravdu nic, to ani nemrkneme," řekla Radiožurnálu Sport.

Výkon 1:56,13 patří k jejím nejlepším v kariéře. "Je to skvělý čas. Myslím, že je to přesně tam, kde se teď nacházím. Nejsem na tom fyziologicky nejlépe, takže jsem ráda, že to dopadlo takhle," ocenila. I když není v absolutně vrcholné formě, dnes se cítila lépe než v úterní rozplavbě a semifinále.

"Dneska jsem se už na rozplavání a v tom závodě cítila konečně sama sebou, takže fajn," poznamenala.

Aktuálně nejlepší česká plavkyně se postarala o zatím nejlepší české umístění na tomto šampionátu. Ve finále byl ještě znakař Miroslav Knedla, jenž skončil sedmý na stovce. Další start na MS čeká Seemanovou ve čtvrtek, kdy nastoupí do rozplavby na 100 metrů volný způsob.

"Od té stovky nemám žádné očekávání. Je taková za odměnu. Zkusím se tam porvat. Uvidím, co ve mně je. Zkusím ještě navýšit tu frekvenci a bude to," plánovala.