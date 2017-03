Samková si chuť medailí nespravila. S Hopjákovou dojely na MS páté

před 58 minutami

Snowboardcrossařky Eva Samková a Vendula Hopjáková skončily na mistrovství světa v premiérovém závodu družstev na pátém místě.

Sierra Nevada - Zlato i stříbro vybojovaly na MS v Sierra Nevadě snowboardcrossařky z Francie, bronz Američanky. Mužské finále ovládli američtí snowboardisté Hagen Kearney s Nickem Baumgartnerem.

Zatímco Samková měla šanci spravit si chuť po individuálním závodu, v němž byla po chybě a následně pádu až dvanáctá, o příčku lepší Hopjáková slavila v neděli životní úspěch. V týmovém závodu, v němž startuje nejdříve jedna závodnice a druhá vyrazí v momentu, kdy první projede cílem, měly Češky jen čtyři soupeřky, protože původně přihlášené Britky nenastoupily.

V tříčlenné semifinálové jízdě ale obě reprezentantky spadly na závěrečném skoku. Samková jela za český tým jako první a byla druhá za Italkou, ale Hopjáková s Francouzkou prohrála. Češky tak do bojů o medaile neprošly a malé finále už nejely, protože neměly soupeřky.

"Jako včerejšek (nedělní závod jednotlivkyň) byl mnohem úspěšnější, tohle byla totální tragédie," řekla Samková, která spadla i dopoledne v tréninku. "Jsem ráda, že jsem zdravá," uvedla a se smíchem doplnila: "Pátý na mistrovství světa, to už se nám třeba nikdy nepovede."

Hopjáková konstatovala, že bylo nerozumné, že organizátoři závod v drobném sněžení a větru pustili. "Hrozný, měli to podle mě zrušit. Pro holky to nebylo nejlepší, protože nemaj rychlost na skoky, nedolítávaj a nebyla to správná volba. Jeden tým se odhlásil a byl to spíš sranda závod a jenom o tom, kdo přežije," řekla.

Snowboardcross - družstva:

Muži: 1. Kearney, Baumgartner (USA), 2. Eguibar, Hernández (Šp.), 3. Hill, Robanske (Kan.).

Ženy: 1. Moenneová Loccozová, Trespeuchová, 2. Petitová, Bankesová (všechny Fr.), 3. Jacobellisová, Guliniová (USA), …5. Samková, Hopjáková (ČR).

autor: ČTK | před 58 minutami

