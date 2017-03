Jak zlomit zmar na MS? Víc makat, budu mít ruce jako Schwarzenegger, říká Samková

před 2 minutami

Že opět nezíská medaili z mistrovství světa, věděla Eva Samková ve chvíli, kdy v semifinále vyjela z trati: "Strašně jsem se těšila, až tím prknem hodím. Pak jsem v pohodě."

Sierra Nevada - Po zkaženém semifinále na mistrovství světa mrštila snowboardcrossařka Eva Samková rozzlobeně prknem do sněhu. Naštvání ale z olympijské vítězky rychle vyprchalo, a i když jí nevyšlo ani malé finále, nepůsobila zklamaně. Po dvanáctém místu v Sierra Nevadě, odkud si toužila přivézt medaili, hleděla do budoucna a mluvila o sbírání zkušeností a zlepšení kondice.

Třiadvacetiletá Samková přijela do španělského střediska v roli největší favoritky, ale i počtvrté v kariéře ztroskotala na světovém šampionátu v semifinále. "Já myslela, že teprve potřetí. Je to o sbírání zkušeností. Beru to pozitivně," řekla s úsměvem na rtech po závodech, protože měla ze svých jízd dobrý pocit.

Samková jezdí perfektně v kvalifikacích, které převážně vyhrává. Problém ale nastává v jízdě proti soupeřkám. V českém týmu je nemá s kým a kde pořádně trénovat, jak upozornil kouč Marek Jelínek. "Mluvím hlavně obecně o stabilitě, abych jezdila vyrovnaně a nedělala boty. Je mi teprve třiadvacet," uvedla Samková.

Chyba v Sierra Nevadě přišla v semifinále. Po startu trošku zaostala a musela bojovat, aby se dostala mezi trojici postupujících. Byla na ní vidět až příliš velká snaha dostat se do čela. "Já jsem to zbytečně rvala," přiznala po závodu.

V půlce semifinále vyjela z trati a přišla o naději získat chybějící cenný kov z mistrovství světa. Po projetí cílem sundala prkno a hodila ho do sněhu. "Strašně jsem se těšila, až tím prknem hodím. Už jsem si na to zvykla, že když se mi to úplně nepovede, tak tím prknem hodím. Pak jsem v pohodě. Buď je to z radosti, nebo z naštvání. Trochu jsem si zařvala nahoře a šla jsem do malého finále."

V malém finále v boji o sedmé až dvanácté místo opět hůře odstartovala, ale dostala se na trati do čela. V jedné ze zatáček ale spadla a dojela poslední. "Je to čím dál víc vyrovnané a ukazuje se fyzický handicap. Ten já samozřejmě mám. Nestihla jsem loni tolik fyzického tréninku. Budu muset víc makat," řekla Samková.

Brzy si může spravit chuť

Kondici minulý rok musela omezit, protože na jaře podstoupila operaci levého ramena. Problém má i s pravým ramenem, proto jezdí se speciální vestou a mívá horší rozjezdy. "Na startu to bylo vidět. Budu víc běhat a posilovat a budu mít ruce jako Schwarzenegger," prohlásila.

Spravit chuť si může ještě letos. Má na dosah premiérový triumf ve Světovém poháru snowboardcrossařek. "Takže to byl trénink na finále svěťáku," řekla směrem k závěrečnému podniku SP ve Veysonnaz 25. března. Navíc jí odpadla největší soupeřka Australanka Belle Brockhoffová, která se na MS zranila v tréninku. "Bohužel Belle nepojede finále svěťáku. Vrací se do Austrálie na operaci," řekla Samková.

Neúspěch na šampionátu může být pro Samkovou motivací do další sezony. V té bude v Pchjongčchangu obhajovat olympijské zlato ze Soči 2014. "Já to vždycky tak trochu beru, že si ty pády vyberu. Není to (MS) míň důležitý závod, ale je v klidu. Každý závod je jen závod a svět se nezboří. V pořádku," řekla Samková.

