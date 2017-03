Jaká je trať, na které pojede Samková o zlato? Na mě už moc těžká, směje se Tomáš Kraus

před 42 minutami

Podívejte se na další exkluzivní video z mistrovství světa ve snowboardingu, kde v neděli pojede Eva Samková o svoji první medaili. | Video: Sport | 01:33

Podívejte se na další exkluzivní video z mistrovství světa ve snowboardingu. Eva Samková na něm zpovídá bývalého excelentního skikrosaře Tomáše Krause.

Sierra Nevada - Od září roku 2015 je manažerem Evy Samkové Tomáš Kraus. Někdejší skikrosová hvězda během té doby s olympijskou šampionkou zažila mnoho úspěchů včetně čtyř vítězství v závodech Světového poháru.

Další triumf mají Kraus se Samkovou na dosah už tuhle neděli, kdy česká snowboardcrossařka pojede ve španělské Sierra Nevadě o titul mistryně světa.

A našlápnuto k tomu má výborně. V pátek Samková ovládla kvalifikaci, a tak bude mít ve všech jízdách možnost startovat do jednotlivých jízd z nejvýhodnější pozice. Což je při náročnosti trati a místních sněhových podmínkách možná klíčová výhoda.

A jak se trať, na které se v neděli rozhodne o titulu, pozdává někdejšímu dvojnásobnému skikrosovému mistrovi světa? "Líbí se mi moc," říká na videu natočeném pro Aktuálně.cz Kraus. "Ale v tuhle chvíli už je asi na mě moc těžká," dodává se smíchem vzápětí. "Není zas tak těžká, to on by zvládnul," opáčí snowboardcrossová šampionka Samková.

Jak se Samkové na trati bude dařit a jestli získá svoji první medaili z mistrovství světa můžete sledovat v neděli od 12 hodin na obrazovkách České televize a Eurosportu.

autor: Jakub Šafránek | před 42 minutami

Související články