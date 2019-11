Chystá se vzpoura. Rozčilený Taylor založil Atletickou asociaci pro závodníky

Čtyřnásobný mistr světa v trojskoku Christian Taylor založil nezávislou Atletickou asociaci určenou pro profesionální závodníky. Učinil tak v reakci na vyřazení některých disciplín z hlavního programu Diamantové ligy pro rok 2020. O diamantovou trofej se nebude závodit v trojskoku, v kterém Taylor sedmkrát seriál ovládl, v bězích na 200 metrů a 3000 metrů překážek a hodu diskem.

Taylora rozhodnutí atletických funkcionářů nadzvedlo ze židle. "Nadešel čas pro skutečnou změnu," uvedl na sociálních sítích a vyzval atlety, aby se k němu připojili. "Jsem neuvěřitelně zklamaný z toho, že se IAAF/Světová atletika a Diamantová liga rozhodly vyřadit několik disciplín z programu na rok 2020. Náš sport je o jednotě a rozmanitosti a oddělování disciplín může jen poškodit sport, který milujeme," uvedl v prohlášení.

Současně oznámil vznik nové organizace pro profesionální atlety. "Budeme bojovat za práva atletů a konečně požadovat místo u stolu, abychom se mohli vyjádřit k tomu, jak je náš sport řízen a jak může růst a vyvíjet se, aniž by se zničily jeho základy," uvedl devětadvacetiletý Američan.

Při mezinárodní atletické federaci funguje komise sportovců, ale to podle Taylora nestačí. "Potřebujeme něco, co bude nezávislé na IAAF/Světové atletice," uvedl. Atleti podle něj v současné době nemají žádné slovo. Už s dalšími závodníky probíral, jak by se to dalo změnit.

Vznik asociace je první konkrétní krok. Vyzval atletické kolegy, aby se do ní zaregistrovali. "Odmítám zlomit hůl nad tímto sportem a udělám, co bude v mé moci, abych dostal opravdové odpovědi od lidí, kteří ho momentálně řídí," dodal.

Dvoustovka v olympijské sezoně vypadla z Diamantové ligy kvůli konkurenci se stovkou. Trojskok, disk a steeple byly vyhodnoceny jako nejméně oblíbené disciplíny v průzkumu světové atletické federace. Redukci disciplín si vyžádalo zkrácení hlavního programu řadových mítinků Diamantové ligy ze současných dvou hodin na 90 minut.