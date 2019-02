Šonka vyletí v Abú Zabí za obhajobou, Kopfstein má pod křídly radši pevnou zem

před 1 hodinou

V Abú Zabí dnes startuje další ročník Red Bull Air Race. Mezi nejlepšími akrobatickými piloty světa jsou znovu dva Češi. Martin Šonka obhajuje titul, Petr Kopfstein se chce posunutou kupředu.

Spolu s deseti dalšími soupeři vletí v Emirátech do světového šampionátu mezi kužely umístěnými na hladině mořského zálivu. Zatímco Šonka příliš neřeší, kde létá, jeho krajan preferuje pod křídly svého speciálu pevnou zem.

"Radši létám nad zemí. U vody máte podvědomě pocit, že není kde přistát. Naopak třeba loni v Rakousku bylo super, že teoreticky šlo sednout kdekoliv. Podobné je to i při závodech v areálu závodních okruhů," uvedl Kopfstein.

Jeden zádrhel závodů, jako bude ten v Abú Zabí, vidí i Šonka. "Nad vodou se hůř odhaduje horizont, je náročnější se v prostoru orientovat." vysvětlil obhájce titulu.

Pro něj byla relativně krátká pauza mezi loňským a letošním ročníkem velmi nabitá. Jako vítěz musel plnit řadu společenských povinností. "Skoro jsem si neodpočinul, ale samozřejmě čas na dovolenou jsem si našel. Ovšem jinak to bylo náročné, taky jsem měl méně prostoru na fyzickou přípravu. Těším se, že si při závodech konečně odpočnu," řekl s úsměvem Šonka.

Rád by se stal druhým mužem historie seriálu po Paulu Bonhommeovi z Británie, který své prvenství obhájil. "Samozřejmě, že to je náš cíl, ovšem bývalí šampioni do jednoho říkají, že sezona s obhajobou je náročnější. Snažím se na ten tlak nemyslet," sdělil 40letý pilot.

Zatímco úřadující mistr světa na svém týmu nic nemělnil, Kopfstein jeho složení "promíchal". A navíc si nechal repasovat motor, který dostal až těsně před startem závodu v Abú Zabí.

V páteční kvalifikaci se z dvojice českých pilotů dařilo více Šonkovi, který byl čtvrtý, a unikly mu tak jen těsně body pro nejlepší trojku kvalifikantů. Kopfsteinovi patřila 10. pozice.

Oba se také vyhnuli další letošní novince - vteřinové penalizaci za překročení povoleného přetížení 11 G. Za porušení limitu 12 G bude dokonce vyloučení. "Je to jedna ze změn, které jsme navrhli my piloti. Přetížení se stále rychlejšími letadly dál roste a bylo by to už nebezpečné," vysvětlil Kopfstein.