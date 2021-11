Z porodnice rovnou na finále. Česká hvězda vyhrála už před zápasem, stříbro pak brala

Klíčový hráč klubu z Vyškova dorazil minulý týden na vyvrcholení soutěže a přímý souboj o titul do Říčan v 19. minutě. A trenér ho okamžitě poslal na hřiště. Tak obrovskou cenu má pro tým skvěle technicky i silově disponovaný zadák. Pro mužstvo dýchá.

„Jsem šťastný, vyhrál jsem už před zápasem,“ povídal robustní útočník v propoceném dresu okamžitě po utkání.

Vyškov sice prohrál, a titul šampiona tak získali ragbisté Říčan, ale Pantůček se přesto usmíval na celé kolo: syn Matyáš, zdravý a čilý, byl na světě právě necelé čtyři hodiny.

Nástup šestadvacetiletého borce na hřiště byl hned znát. Na zaplněném říčanském ragbyovém stadionu okamžitě ožili i početní fanoušci vyškovského týmu. Ti příjezd hvězdy týmu netrpělivě vyhlíželi. Zato soupeř nadšený nebyl. „Už je tady,“ hlesl z říčanské lavičky útočník a zároveň asistent trenéra Jan Rohlík.

Hned při prvním kontaktu s balonem Pantůček jednoho protihráče zbořil a přes druhého, který ho skládal, stačil ještě dobře přihrát. „Jiří je neskutečný hráč, moc mu šlo o to, aby s námi hrál. Obrovsky si toho cením,“ prohlásil kouč Vyškova Pavel Pala. „Pořád jsme se koukali, jestli už Jirka není na cestě. Jeho vstup na hřiště celý tým psychicky pozvedl,“ všiml si trenér.

Pantůček toho přitom v noci moc nenaspal, většinu času strávil ve vyškovské nemocnici. Jen minuty po porodu, který byl kolem poledne, vystartoval do Prahy. Zápas začínal o půl druhé. „Řídil jsem sám, svištělo to pořádně,“ usmíval se šestadvacetiletý ragbista.

Když Pantůček nastupoval na hřiště, jeho tým už prohrával 0:13. Vyškov se ještě dotáhl na rozdíl sedmi bodů a zejména ve druhé půli obětavou a tvrdou hrou zápas zdramatizoval, nicméně Říčanům nakonec podlehl 12:26.

Novopečený dvojnásobný otec se blýskl několika průniky, asistencí u položení pětky Vyškova i skvělým obranným zákrokem, kdy ve zdánlivě ztracené situaci přesprintoval a zastavil rychlého irského útočníka Říčan Jacoba Finlayho, který už takřka pokládal pětku.

I po prohraném zápase tak začal Pantůček oslavovat, bylo co. A taky mohl. Jeho auto mu z Říčan odvezl jeden z fanoušků.

Reprezentace? Ze Sparty to bylo blíž

Někdejší dlouholetá opora reprezentace Jiří Pantůček nyní v národním týmu nepůsobí. Přednost má rodina a práce ve Vyškově, malý Matyáš má totiž starší sestru Emmu. V letech, kdy Pantůček přestoupil do Prahy a hrával za Spartu, to měl do reprezentace blíž. Do víkendového zápasu mistrovství Evropy úrovně Conference proti Maďarsku tak nenastoupí.