Neuvěřitelná červená. Podívejte se, za jakou bizarní oslavu byl ragbista vyloučen

Ragbista Josaia Raisuque z francouzského klubu USO Nevers to trochu přepískl s oslavou po vítězství nad Beziers. Rozradostněný Fidžijec v euforii popadl po závěrečném hvizdu rozhodčího a zvedl ho do výšky. Arbitr však neměl pro jeho kousek pochopení a jen co se zase dostal na pevnou zem, výtečníka vyloučil.

Do konce utkání druhé nejvyšší profesionální soutěže Francie zbývalo jen pár chvilek a Nevers hájili vedení 30:25. Když rozhodčí Laurent Millotte skutečně odpískal konec a stvrdil jejich vítězství, propukli hráči klubu ze středu Francie v nadšení z výhry nad tabulkovým sousedem. Zatímco většina slavila klasicky, Raisuque zvolil svérázný způsob. Chňapl po muži v černém a přiblížil ho oblakům. Millotte však na nic takového neměl náladu a jen co ho Fidžijec pustil, ukázal mu červenou kartu. Podívejte se na Raisuqueho oslavu: UN ÉNORME WTF 😂🤣😭😅



Mais que s'est-il passé dans la tête de Josaia Raisuqe ? 🤯



"Il a craqué tout simplement !"#ASBHUSON #LateRC



— Late Rugby Club (@LateRugbyClub) January 8, 2021 Pochopení pro rozverné chování svého svěřence neprojevil ani kouč Xavier Pemeja. "Tohle nemůžeme tolerovat. Disciplinární komise soutěže ho určitě potrestá," tuší trenér, že se bez šestadvacetileté opory bude muset nějaký čas obejít. "Budu to s ním řešit, je to neakceptovatelné. To, co se stalo na konci, bylo velmi špatné," zuřil Pemeja. Pro Raisuqueho to navíc není první kontroverze. Během angažmá ve Stade Francais, jednom z nejslavnějších klubů Francie, dostal trest na 15 týdnů za "eye-gouging", což je v ragby velice vážný přestupek, kdy hráč používá ruce nebo prsty, aby soupeři způsobil bolest v oblasti očí. V roce 2017 pak ho pak pařížský velkoklub vyhodil po incidentu v jednom z nočních klubů.