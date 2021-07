Narodila se pro ragby. Český talent ohromil mistrovství Evropy, teď plánuje cizinu

České ragbistky mají ve svém středu mimořádný talent. Osmnáctiletá Julie Doležilová se během dvou turnajů sedmičkového ragby postarala o 94 z 316 českých bodů a výrazně se zasloužila o premiérový postup národního týmu na mistrovství Evropy elitní kategorie. "Narodila se pro ragby," říká trenér českých ragbistek Vít Chalupa.

Je jako utržený vagon, jen máloco ji dokáže zastavit. Hluboko v obranném území zachytí vysoký výkop a pevně sevře šišatý balon pod paží. Pak prudce zrychlí. První dvě protihráčky, které se snaží ji lapit, prostě oběhne, třetí pak rukou odmítne a srazí k zemi. Teď už jí nic nebrání položit další pětku. Julie Doležilová je mimořádný talent českého ragby. "Čte hru a vidí situace dříve než všichni ostatní," říká Vít Chalupa, trenér české sedmičkové reprezentace žen.

Teprve osmnáctiletá hráčka se výrazně podílela na mimořádném úspěchu tuzemského ragby. Tým v součtu červnového turnaje v Záhřebu a červencového v Budapešti vybojoval historický postup do elitní evropské úrovně mistrovství Evropy nazývané Championship. Za necelé tři roky bude bojovat o postup na olympijský turnaj v Paříži.

Ragby Julii pohltilo. "Za poslední dva měsíce jsem neměla volný víkend," smála se po zápase v Záhřebu. "Nezastavím se, hraju za klub, za mládežnickou reprezentaci i za tu seniorskou." V součtu obou turnajů mistrovství Evropy úrovně Trophy zaznamenala celkem 94 bodů z 316, který nasbíral celý český tým. V Budapešti přitom kvůli zranění do hry naskakovala jen omezeně.

Rodačka z Říčan, bašty tohoto sportu v Česku, se tomuto sportu věnuje od tří let. K ragby ji přivedli rodiče, stejně jako jejího bratra, dvojče. Ten hrával do dvanácti let. "Mamka s taťkou nás hodně podporují. Ragby teď pořád hraje můj mladší bráška, kterému je teprve jedenáct. Samozřejmě za Říčany," hlásí Julie.

Studentka říčanského gymnázia v dorosteneckém věku přestoupila do Tatry Smíchov. Vysokou školu ale plánuje studovat v zahraničí. Stojí za tím ragby. "V Česku jde náš sport hodně rychle nahoru, vím ale, že pro další růst musím ven. Tam jsou podmínky nesrovnatelné."

Ženské sedmičkové ragby, což je rychlejší, výrazně kratší a dynamičtější odnož klasické verze s patnácti hráči, hraje na špičkové úrovni zejména na jižní polokouli. Ve finále olympijských her v Rio de Janeiru porazily Australanky Nový Zéland. "Určitě bych šla studovat do anglicky mluvící země a něco, co se přímo dotýká sportu," říká Julie. "Možná skončím v Anglii." Jejím snem je probojovat se do profesionální klubové soutěže.

Vedle sedmičkové reprezentace nastupuje Julie se lvíčkem na prsou i ve "velkém" ragby. Většinou na pozici tříčtvrtky, tedy velmi technickém útočném postu. "A dokážu tam prodat i svoji průbojnost," uvádí Julie. Bylo to dobře patrné třeba v záhřebském zápase českých hráček proti Finsku. U lajny stál hlouček ženských ragbyových rozhodčích. Se zájmem pozorovaly hru, když Julie po jednom z razantních průniků položila další pětku. "Kdyby se vyhlašovala nejlepší hráčka turnaje, tak ona je jasný vítěz," hlesla na adresu české hráčky jedna ze sudích.

Na hřišti má Julie přehled, umí zmást soupeře a chytře si naběhnout do volného prostoru. Strhává na sebe pozornost, pohybem vytváří prostor pro útočné aktivity spoluhráček. Rychle a přesně rozděluje balony. Udílí povely celému týmu. Tvrdě a přesně skládá. Má brilantní kopací techniku. "Baví ji kontaktní situace, chce trénovat a rozumět ragby čím dál víc, trénuje i individuálně, nic nevypustí," pochvaluje si kouč Vít Chalupa. "V celé seniorské reprezentaci je nejzkušenější, má za sebou nejvíc zápasů, přestože je nejmladší."

Podle trenéra Julie už ve věkové kategorii do čtrnácti let ragbyovými dovednostmi převyšovala své klučičí vrstevníky, se kterými hrála společné soutěže. "Narodila se pro ragby," dodává Vít Chalupa.