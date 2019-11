Anglie žije z nejlepšího výkonu v historii. Finále proti JAR slibuje brutální bitvu

Anglické ragbisty namlsalo semifinálové vítězství nad suverény poslední éry All Blacks a do boje o Pohár Webba Ellise proti Jižní Africe jdou se značným sebevědomím. Šance silných Springboks budou spočívat hlavně ve fyzické hře s řadou tvrdých střetů.

Anglický křik v semifinále přehlušil slavné All Blacks. V souboji o titul se Angličané postaví Jižní Africe. | Foto: Reuters

Šestitýdenní ragbyový svátek, který v Japonsku začal už v září, přichází do finále. Po 12 letech změří v posledním boji na mistrovství světa síly Angličané a reprezentace Jižní Afriky. Ve Francii v roce 2007 zvítězili Springboks 15:6, sebevědomí Angličané nyní vyhlížejí odvetu.

Vysoké naděje na úspěch jim dává dosavadní hladký průchod turnajem, a hlavně jasná semifinálová výhra nad úřadujícími dvojnásobnými mistry z Nového Zélandu, jimž Anglie přeťala sérii 18 výher na MS za sebou.

Celý týden mohli Angličané žít z výkonu, který mnozí experti označili za nejlepší v bohaté historii anglického ragby, a zároveň se připravovat na finále proti africkému soupeři. "Budeme hrát lépe, budeme hrát bez jakéhokoliv strachu," slíbil australský trenér Angličanů Eddie Jones.

"Jsme sebevědomí, protože jsme připraveni. Připoutejte se, tohle bude poslední drop na horské dráze," burcoval dále Jones. V zápase proti All Blacks dominovala Anglie ve všech směrech. Už v druhé minutě položila pětku, další dvě rozhodčí Nigel Owens neuznal po konzultaci s videem.

Čekalo se, kdy konečně začne tlak Novozélanďanů, ale hráči Albionu je nepustili ani do blízkosti pětkové zóny. Jediné položení zaznamenali All Blacks po chybném vhazování Angličanů, jinak si však ani neškrtli.

Drtivý nástup a pokuta za narušení haky

Po postupu do finále se mohli Angličané lehce pousmát nad pokutou ve výši dvou tisíc liber, kterou jim udělila Mezinárodní ragbyová unie za překročení půlící čáry při maorském tanci haka Novozélanďanů.

Angličtí hráči se rozestavili do formace ve tvaru písmene V, obestoupili All Blacks a někteří z nich při tom zašli až na polovinu soupeře. "Nechtěli jsme tam jen stát a nechat je, ať na nás nastoupí," vysvětloval po zápase kapitán Angličanů Owen Farrell.

"Věděli jsme, že je to rozhodí," přidal další anglický reprezentant a rodák z Nového Zélandu Mako Vunipola. Hlasy Novozélanďanů později pravily, že hráči jsou naopak rádi, pokud se soupeř určitým způsobem hace postaví a vyzve All Blacks k souboji. Rádi takovou výzvu přijmou.

Jenže začátek zápasu s Anglií jim utekl, Manu Tuilagi položil anglickou pětku už po 96 sekundách. Albion si vedení hlídal a zvítězil jasně 19:7.

Angličané si věří, ale na druhé straně respektují sílu Jižní Afriky, která se na MS prezentuje taktickým a kopacím ragby. Jihoafričané ve skupině podlehli Novému Zélandu, ale ostatní soupeře přehráli. Ve čtvrtfinále si pak poradili s domácími Japonci a v semifinále těsně přetlačili Wales.

Možný recept na Anglii? Hrát "ošklivé ragby"

"Pokud bude hrát Jižní Afrika ve finále stejně jako dosud, myslím, že si s tím Anglie poradí," napsal sloupkař sportu BBC Matt Dawson. Podle něj musí Springboks svou velmi fyzickou hru pozměnit a řečmi ve stylu, že nic měnit nebudou, pouze chlácholí evropského soupeře.

Silnou stránkou Jihoafričanů je defenziva, body sbírají hlavně trestnými kopy. Naproti tomu Anglie působila na turnaji zatím velmi energicky, což nejvíce demonstrovala v duelu proti All Blacks. Také proto Mezinárodní ragbyová unie titulovala finále jako souboj dvou odlišných stylů.

Individuální kvalita je spíše na straně Angličanů. "Kdybych si měl vybrat kombinovanou patnáctku z obou týmů, vybral bych 15 Angličanů," dodal novinář BBC Dawson. Také bookmakeři výrazně favorizují hrdý Albion.

"Anglie není nastavena na to, aby hrála ošklivé ragby. Pokud bude zápas podobný jako semifinále proti Walesu, měla by se projevit síla jihoafrické smečky," doufá novinář listu The South African James Richardson. Jako klíč k vítězství vidí ubránění Sama Underhilla a Toma Curryho.

"Musíme se trochu přizpůsobit, ale jsme připraveni na brutalitu zápasu," řekl trenér Jones, jehož protějšek Rassie Erasmus po turnaji u národního týmu Jižní Afriky končí. Zatímco Jones nechystá v sestavě žádné změny oproti semifinále, JAR může nasadit uzdraveného Cheslina Kolbeho.

Albion usiluje o historický kousek

Jižní Afrika vyhrála ragbyové MS v letech 1995 a 2007, kdy porazila ve finále právě Anglii. Albion dobyl Pohár Webba Ellise v roce 2003 s partou kolem excelentního kopáče Jonnyho Wilkinsona. Dodnes jsou Angličané jediným týmem ze severní polokoule, kterému se povedlo vyhrát MS.

Springboks proměnili v historii šampionátů ve zlato obě finálové účasti, Angličané mají jednu výhru ze tří pokusů, stříbro vybojovali ještě v roce 1991. Pokud vyhraje JAR, dotáhne se třemi tituly v historické tabulce na All Blacks. Anglie by se v případě vítězství srovnala s JAR a Austrálií.

Zároveň Angličané usilují o unikátní kousek. Pokud porazí Jižní Afriku, stanou se prvním mužstvem v historii šampionátů, který na turnaji zdolá všechny čtyři mocnosti z jižní polokoule - Argentinu (skupina), Austrálii (čtvrtfinále), Nový Zéland (semifinále) a Jihoafrickou republiku (finále).

Finále MS ragbistů startuje na stadionu v Jokohamě s kapacitou přes 70 tisíc sedaček v sobotu v 10 hodin. Zápas sledujte prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz nebo na ČT Sport, který vysílá živě už od 9:00.