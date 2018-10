První titul pro Ostravu. Baseballisté Arrows porazili Brno a jsou českými mistry

před 19 minutami

Baseballisté Arrows Ostrava zdolali ve finále české extraligy brněnské Draky 3:1 a poprvé získali titul. Ve čtvrtém finále porazili Brňany doma 5:3.

Ostrava - Baseballisté Arrows Ostrava jsou poprvé českými mistry. V dnešním čtvrtém finále porazili doma 5:3 úřadující šampiony a držitele 21 titulů Draky Brno a sérii vyhráli 3:1 na zápasy.

"Pocity se nedají ani popsat. Dočkali jsme se titulu po hodně dlouhé době. Náš klub slaví 45 let od založení. Je to pro nás o to úžasnější," řekl hrající kapitán Arrows Aleš Navrátil. "V sérii rozhodla asi větší chuť po vítězství. Oslavy budou velké."

Ostravané minulý týden zvítězili v prvních dvou zápasech Czech Series, Draci jejich první mečbol v Brně ještě odvrátili, dnes už ale kapitulovali. Arrows jsou od roku 1995 teprve třetím týmem, kterému se podařilo vzít dlouholetým hegemonům Drakům titul. V roce 2011 to dokázala Technika a před třemi lety pražská Kotlářka.

Ve čtvrtém finále měli Draci lepší úvod a po odpalech Pavla Budského a Martina Červinky vedli 2:0. Pak už ale skórovali především Arrows. V dohrávce čtvrté směny Tomáš Juněc umístěným odpalem doprostřed hřiště stáhl na domácí metu Jakuba Vojáka. Podobným způsobem odpálil i Michael Vykoukal, obrana Draků ale zachybovala a po nezachyceném příhozu na první metu si pro vyrovnávací bod mohl doběhnout Jakub Malík.

V páté směně šli Arrows do vedení nejprve po dvojmetovém Vojákově odpalu a po něm se prosadil Terrell Joyce, jenž odpálil homerun za dva body a nad stadionem byl k vidění menší ohňostroj. Hosté v osmé směně už pouze snížili.

Joyce si přitom v nedělním utkání zranil koleno a jeho dnešní start byl ohrožen. "Rozhodlo se o tom až ráno. Musíme moc poděkovat fyzioterapeutům, kteří mají v péči fotbalisty Baníku. Dali ho opravdu skvěle dohromady. Terrell byl důležitý článek k vítězství," uvedl Navrátil na adresu klíčového pálkaře.