První Čech ve hvězdné MLB? Baseballista Červenka udělal další krok ke splnění snu

před 1 hodinou

Baseballista Martin Červenka se již brzy může stát prvním Čechem, který se prosadí do prestižní zámořské soutěže MLB. Šestadvacetiletý chytač dostal pozvánku do jarního kempu hlavního týmu Baltimore Orioles.

"Jedná se o Major League Spring Training kemp, na který se sjíždí 40 hráčů z MLB, ke kterým klub pozve další hráče z nižších soutěží, kteří by se během roku dvou mohli potenciálně dostat do MLB," uvedl Červenka. Letos klub pozval na kemp navíc jedenáct hráčů včetně Červenky.

Odchovanec Kotlářky v zámoří působí již od roku 2011 a postupně se posouvá v soutěžích výše. Loni hrál ve třetí lize. "Zatím jsem dostal vždy pozvánku do Minor League kempu, kde je vždy asi 120 až 150 hráčů z nižších lig," řekl Červenka, který bude jediným Evropanem ve výběru Baltimoru.

Jak reálné je, že by si již letos vybojoval start v MLB, odhadovat nechtěl. "Jestli to může vyjít už teď, je těžká otázka. Osobně se na to ale nesoustředím. Můj cíl je, abych se neustále zlepšoval. A když budu hrát lépe, tak šance budou vyšší. Nedávám si cíl, že bych letos nebo příští rok chtěl hrát MLB. Chci se zlepšovat, a když se mi to bude dařit, tak doufám, že se do MLB jednou dostanu," podotkl.

Červenka loni působil ve třetí nejvyšší lize, tzv. Double A, ve které si připsal patnáct homerunů a týmu Bowie Baysox zařídil 60 bodů. Jeho přáním pro letošek je posunout se do druhé ligy (Triple A). V kempu, který začne 13. února a skončí 25. března, se poprvé na hřišti potká s hráči, kteří již MLB hrají.

"Během kempů se potkáváme, vidím je, jak trénují. Že bych z toho byl nervózní, to se říct nedá. Budu se snažit získat od nich co nejvíce zkušeností," uvedl Červenka.

V kempu bude mít čtyři konkurenty na svou pozici a do hlavního týmu se dostanou dva. "Kluky znám, ale soustředím se na sebe. Konkurenci neřeším. Každá pozice v baseballu je specifická a nemyslím si, že bych to na jiné měl složitější. Jak už jsem řekl, když se budu zlepšovat, tak věřím, že se tam dostanu," podotkl.

Šance Červenky by mohla zvýšit skutečnost, že Baltimore má nové vedení klubu a chystá se výraznější obměna kádru. "Konkurence je všude, ale je pravda, že chtějí hodně obměňovat kádr, takže je možné, že budou dávat větší šance mladším hráčům. Určitě je teď v Baltimoru slušná šance. Stejně ale bude záležet na tom, jak budu hrát a jak se budu hodit trenérům," dodal Červenka.