Šampionka si na závod zapomněla plavky. Tak jsem si řekla, že holt poplavu nahá, smála se. A vyhrála

před 1 hodinou

Olympijská šampionka Sharon van Rouwendaalová z Nizozemska dosáhla na mistrovství Evropy v Glasgow na vítězný double. Po pětikilometrové trati vyhrála ve čtvrtek i desetikilometrovou, byť trochu netradičně.

Glasgow - Sharon van Rouwendaalová musela být pod neoprénem nahá, neboť si zapomněla vzít na start plavky. S ohledem na svou pověrčivost si je nyní nebude brát ani na příští závody.

Čtyřiadvacetiletá Van Rouwendaalová triumfovala na jezeře Loch Lomond o více než sedm sekund před Italkou Giulií Gabrielleschiovou. Na startu ale dost zaskočila svého kouče. "Divil se, jak si proboha jako plavec můžu zapomenout plavky. Ale co, řekla jsem si, že holt poplavu nahá, proč by ne. A i tak jsem vyhrála," popisovala Van Rouwendaalová.

Po závodě jen hodně rychle spěchala do šaten a měla tak co vysvětlovat jednomu z inspektorů závodu. "Říkal mi: 'Musíte se převléknout tady'. A já mu odpověděla: 'Chápu, ale myslím, že to nepůjde, protože jsem pod neoprénem nahá'," popsala Van Rouwendaalová.

Přiznala, že je mimořádně pověrčivá, takže lze čekat, že pouze v neoprénu bude plavat jak sobotní štafetu, tak i nedělní závod na 25 kilometrů. "Plavala jsem rychle, takže nejspíš ano, protože na pověry prostě hodně věřím. Uvidíte, že příští rok to zkusí nazí všichni. Ale když pak během závodu vznikne v neoprénu nějaká trhlina, bude to problém," uvedla Van Rouwendaalová.