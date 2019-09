Perušič a Schweiner jsou v Římě v play off, ženy začaly porážkou

před 1 hodinou

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili vítězně do finále Světového okruhu v Římě a zajistili si postup do play off. Ženské páry Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou a Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou své úvodní zápasy prohrály a v pátek se budou v turnaji zachraňovat.

Perušič se Schweinerem zdolali na úvod bojů v základní skupině D ruskou dvojici Nikita Ljamin, Taras Myskiv po setech 21:19 a 21:13. Ještě dnes od 20:00 se Češi v italské metropoli střetnou o vítězství ve skupině a tím i přímý postup do osmifinále se čtvrtým nasazeným duem Alison, Álvaro Filho z Brazílie, které porazili při cestě za životním stříbrem na červnovém turnaji v Ostravě. Nausch Sluková s Hermannovou nestačily na americkou legendu Kerri Walshovou Jenningsovou s Brooke Sweatovou, Kvapilová s Kubíčkovou po třísetové bitvě podlehly švýcarským favoritkám Nině Betschartové, Tanje Hüberliové. Sluková s Hermannovou, které v neděli v Brně získaly první společný český titul, si loni z finálového turnaje seriálu v Hamburku odvezly stříbro. Nyní v Římě startují až jako 22. nasazený pár. Chybí jim body z mistrovství světa, kde nemohly kvůli zranění Slukové startovat. Trojnásobné olympijské vítězce i trojnásobné mistryni světa Walshové se Sweatovou podlehly v prvním setu těsně 20:22, ve druhém 17:21. O postup do play off budou české jedničky hrát v pátek proti Japonkám Miki Išiiové a Megumi Murakamiové. Kvapilová s Kubíčkovou ve středu ve slavném areálu Foro Italico prošly náročnou kvalifikací a dnes prohrály 14:16 v rozhodující sadě s nasazenými pětkami Hüberliovou a Betschartovou. K postupu potřebují vyřadit Číňanky Wang Fan, Sia Sin-i.

autor: ČTK | před 1 hodinou