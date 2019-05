Osud Koukalové si neumím představit, říká česká plavkyně. Sama bojovala s hubnutím

před 24 minutami

Seznamte se s českou motýlkářkou, která by se znovu ráda probojovala na olympijské hry, tentokrát do Tokia. Foto: Instagram Lucie Svěcené

V českých bazénech nemá konkurenci, jako jediná je schopná zaplavat stometrovou vzdálenost pod minutu. Ale jakmile přijdou velké zahraniční závody, motýlkářka Lucie Svěcená znervózní. V rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznala, jak bojuje s absencí kvalitních soupeřek i s nabíráním svalové hmoty.

Čím to, že s vámi na velkých šampionátech tak cloumá nervozita?

Působí na mě hodně změn, kterými jsem si v poslední době prošla. Ať už to bylo v tréninku, nebo v osobním životě. Do toho nejsem moc zvyklá na konkurenční prostředí.

To je pravda, v českém plavání držíte hned 65 nejlepších časů…

V Česku v podstatě nemám konkurentku. Pak přijedu na velké závody, sedím tam s dvaceti nejlepšími holkami na světě a vidím na nich, jak jsou dobré. Zatím si na to neumím zvyknout a dostat se do takového stavu, abych si ten závod šla užít.

To jsou mezi českými plavkyněmi oblíbenější jiné styly, nebo proč nikdo nedosahuje vaší úrovně?

Nad tím jsem přemýšlela častokrát, ve světě se tyhle časy plavou normálně. Fakt tomu nerozumím, protože ty holky tu jsou a mají na to, přesto jediná já mám na dlouhém bazénu stovku pod minutu.

Jak se dá konkurenční prostředí dohnat, můžete třeba jezdit trénovat do zahraničí?

Určitě se to dá, ale jde mi hlavně o závody. Potřebuju na ně jezdit ven, nebo bych potřebovala, aby sem přijela světová špička a poznala jsem, že s nimi můžu závodit. A taky abych si zvykla, že neplavu jen sama se sebou.

Kromě plavání se věnujete i jiným věcem, například jste ambasadorkou aplikace Aktivně a zdravě. Jak jste na tom vy, máte zdravý životní styl odmalička v krvi?

Jsem holka z vesnice, takže s bráchou jsme pořád běhali venku a absenci pohybu jsme rozhodně neměli. Vždycky jsme byli vyhublí až na kost. Měli jsme domácí stravu, domácí suroviny a všechno, co jsme spořádali, jsme zase hned vyběhali. Nikdy jsem ani cíleně nehubla, spíš jsem si v minulosti musela dávat pozor na to, abych nabrala dostatečný objem svalů.

Takže jste měla problém je nabrat?

Asi před dvěma lety jsem rychle zhubla asi tři kila svalů, dostala jsem se na nějakých 57 kilo, což u mě není normální váha, a najednou jsem v bazénu nebyla schopná zaplavat ty časy, na které jsem byla zvyklá.

Proč jste zhubla?

Neměla jsem moc chuť k jídlu, šidila jsem to. Dala jsem si něco málo, aby se neřeklo, a tím to skončilo. Přes letní prázdniny jsem pak víc jedla maso, abych svalovou hmotu opět nabrala. Mluvila jsem o tom s výživářem, se kterým jsem se domluvila, že to budeme hlídat. Snažím se teď normálně a správně jíst.

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová před rokem rozvířila debatu o tom, jak trpěla anorexií, a přesto byla schopna vyhrávat ve Světovém poháru. I když váš případ byl úplně jiný, umíte si představit, že byste s takovými problémy vyhrávala závody?

Vůbec ne. Když se mi tohle přihodilo, polevila jsem i v tréninku. Neměla jsem sílu. Během 14 dnů jsem zhubla tak, že jsem ani netušila, co se s mým tělem děje. I teď, když se podívám na ostatní holky ve světě, tak jsem proti nim tintítko, že se to ani nedá porovnávat. Ne že bych chtěla vypadat jako chlap, ale chci to nějak vyvážit, abych se v té vodě cítila dobře.

Teď trochu z jiného soudku. Na začátku rozhovoru jste říkala, že jste si za poslední dobu prošla řadou změn. Do nich patří změna bydliště, trenéra i školy, nyní studujete na VOŠ Palestra sportovní management. Jak vám to jde?

Zpočátku to bylo hodně obtížné, než si člověk zvykl. Spousta zařizování, trvalé bydliště a tak. Teď už je to v pohodě, moc mě to tu baví. Školu mám s kombinovaným studiem, takže tréninky i školu zvládám úplně suprově.

Zvykla jste si po životě v Žatci na Prahu?

Byl to velký skok, hlavně finančně. Pár měsíců jsem bydlela i sama, ale od ledna bydlím s bráchou a nějak to zvládáme utáhnout.

Podle obrázků na sociálních sítích vás v posledních týdnech trápí i zranění…

Měla jsem dvakrát zvrtnutý kotník. Poprvé se mi to stalo ve škole při zápočtu a minulý týden zase ve fitku.

Počkejte, jak se dá zvrtnout kotník při zápočtu?

Hráli jsme ve škole fotbal a já mám z plavání kotníky špatné. Naběhla jsem proti klukovi do souboje o míč, a jak jsem šla po balonu, zvrtla jsem si kotník. Bylo to v rámci zápočtu ze sportovních her a kvůli tomu zranění jsem musela místo toho odehrát basketbal. (smích)

Přitom vedle toho máte ráda i kickbox, tam kotníky netrpí?

Taky jsem se divila, ale zatím se mi při něm nic nestalo. Baví mě to. Asi před měsícem jsem s ním skončila, ale zase v červnu bych měla začít, protože to je dobrý doplněk pro práci na kondici. Navíc je to skvělé odreagování.

Už za pár dní vás čekají v Pardubicích závody, kde byste ráda zaplavala limit pro mistrovství světa. Zvládnete to?

Kvůli těm zraněním jsem měla ve finále volných jen pár dnů. Myslím, že mám natrénováno, teď už to budeme jen nějak ladit s trenérkou. Jsem na tom podle mě hodně dobře, jen to zvládnout psychicky.

A pak je tu ještě olympijský limit. Máte nějakou výzvu v podobě dalšího olympijského tetování? Po Riu jste si jedno nadělila.

Zatím nic takového v hlavě nemám. Až zaplavu limit, tak třeba něco plánovat začnu, ale zatím ne. (smích)