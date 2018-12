Nominace na sportovce světa? Byla jsem rozespalá, vstřebávám to pomalu, říká Ledecká

před 2 hodinami

Hektický program prožívá na začátku sezony dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká. Už o víkendu ji čeká další závod Světového poháru, Super-G ve Svatém Mořici.

Závod na lyžích upřednostnila před testováním snowboardů.

"Ve Svatém Mořici jsme se rozhodli startovat kvůli tomu, že jsem teď rozjetá z Lake Louise. Mám lyžařský blok, tak nám připadalo dobré, že v něm budu pokračovat. Myslím, že je teď správné pokračovat v tom, co máme rozjeté na lyžích. Budu mít aspoň o den víc na testování prken než před rokem," vysvětluje třiadvacetiletá lyžařka.

Na prkno přijde čas až potom. "Bude makačka se pak přehodit na snowboard, ale doufám, že všechno zvládneme tak, jak si naplánujeme," věří.

Na lyže se postavila už v minulém týdnu, kdy absolvovala tři závody Světového poháru v Lake Louise. A to přesto, že byla krátce po operaci zlomené ruky. Nejlepšího výsledku dosáhla v sobotním sjezdu, kdy dojela desátá.

"Bylo super si tam zajezdit. V Lake Louise jsme si vyzkoušeli i nového fyzioterapeuta. Už ví, kde má stát, kam vzít batoh (smích). Byly to první závody s ním, moc jsem si je užila. Máme ale pořád co dohánět, je spousta věcí, které chceme do příště zlepšit, budu na nich pracovat. Myslím si ale, že je sezona dobře vykopnutá," vypráví Ledecká.

Informace o tom, že ji BBC nominovala do kvarteta, z nějž vzejde největší sportovní osobnost letošního roku, ji zastihla při přesunu z Ameriky do Evropy.

"Vstřebávala jsem ji pomalu, protože jsem byla rozespalá, ale samozřejmě je mi velkou ctí, že jsem v nominaci mezi nejlepšími sportovci. Mám z toho strašnou radost. Na druhou stranu: je vždycky těžké srovnávat sportovce a různá sportovní odvětví."