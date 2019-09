Podivný volejbal, dálkový sprint. Nikdo netuší, na jakou soutěž jedeme, říkají Češi

Třináct českých sportovců v šesti disciplínách se v polovině října představí v prvním ročníku Světových plážových her v Dauhá.

Akce pořádaná Asociací národních olympijských výborů se měla původně konat předloni v San Diegu, ale nejprve byla o dva roky posunuta a následně se jí kalifornské město z finančních důvodů zřeklo. Plážové hry se tak uskuteční v Kataru krátce po skončení atletického světového šampionátu.

"V podstatě nikdo z nás neví, na jakou soutěž jedeme. Myslím si ale, že je to zajímavý koncept. Olympijské sporty v neolympijských disciplínách chtějí být sporty blíže veřejnosti, mladým a blíže moři a pláži. Uvidíme, jak to bude fungovat v Kataru," uvedl šéf české mise Martin Doktor na dnešní tiskové konference. "Jen doufám, že tam nebude takové vedro jako v červenci, kdy jsme tam byli na semináři. To by se tam asi sportovat nedalo," doplnil.

Na hrách by se mělo představit asi 1200 sportovců z 97 zemí. Doktor původně počítal s tím, že do Kataru odjede jen malá výprava s jedním či dvěma sportovci, nakonec se jich ale kvalifikovalo výrazně více. "Naše výprava bude relativně velká, v porovnání s ostatními patříme mezi střední. Dopředu se ale hodně špatně odhaduje, jak sportovci dopadnout. Doufám, že dobře a hlavně, že se všichni vrátíme zdraví," přál si Doktor.

Češi se představí v plážovém volejbalu, který se bude hrát v netradičním formátu 4×4, dálkovém plavání, aquatlonu, karate, vodním lyžování a skateboardingu. Nezapojí se například do plážového fotbalu, plážové házené nebo basketbalu 3×3. Medaile se budou rozdělovat ve 14 sportech.

Jednou z hlavních postav výpravy bude dálkový plavec Matěj Kozubek, který letos jako první český závodník vyhrál Evropský pohár a v červenci byl čtvrtý na mistrovství světa v Kwangdžu na pět kilometrů. Tato trať ho čeká i v Dauhá.

"Osobně ale radši plavu ve studenějších vodách, takže to tady pro mě nebude ideální. Pětka je sprint a všichni kluci doplavou ve dvaceti sekundách, takže stačí jediná chybička a propadnete se na konec startovního pole," řekl Kozubek.

Volejbalistky spolu budou hrát poprvé v životě

Dalším ze sportů, v nichž bude mít Česko zastoupení, je aquathlon. V něm se představí Tomáš Svoboda, bratr olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida.

"Celkem 30 startujících čeká běh na 2,5 kilometru, 750 metrů plavání a znovu běh na 2,5 kilometru. Podobných závodů není moc, takže se těším. Mám sice výpadek z běžeckého tréninku, takže nohy asi budou bolet, ale i očekávané rychlé tempo snad ve zdraví přežiju. Soupeři budou většinou triatlonisté, někteří úplně neznámí, ale určitě nebudou chybět ti, s nimiž jsem se už několikrát setkal. Když můj výkon neovlivní nějaké zdravotní problémy, tak díky zkušenostem bych se měl vejít do elitního sexteta," věří Svoboda.

Český plážový volejbal dosáhl v posledních letech řady úspěchů. Dvě v současné době nejlepší ženské dvojice však účast na těchto hrách odmítly, a tak bylo potřeba vytvořit zcela nový tým, aby se mohl zúčastnit netradičního turnaje čtyřčlenných týmů.

Jeho kapitánka Karolína Řeháčková neskrývá určité obavy. "Formát soutěže 4×4 je jiný, než na jaký jsme zvyklý. Horší je však to, že nově sestavená čtyřka spolu nikdy v tomto složení nehrála, takže než si zvykneme, tak se tam třeba budeme motat. Byla však snaha, aby se spojila zkušenost s nadějným mládím. Pokud jde o horké počasí, tak toho se nebojím, jsem na něj zvyklá. A tak jsem jen zvědavá, jak si poradíme s našimi soupeřkami v základní skupině, kterými jsou Brazilky, Američanky a Nigerijky," dodala Řeháčková.

Světové plážové hry se uskuteční od 12. do 16. října.