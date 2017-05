Mlejnková a Štokr se stali nejlepšími volejbalisty sezony

před 1 hodinou

Premiérově smečařka Michaela Mlejnková a již počtvrté univerzál Jan Štokr se stali nejlepšími českými volejbalisty uplynulé sezony.

Praha - Premiérově smečařka Michaela Mlejnková a již počtvrté univerzál Jan Štokr se stali nejlepšími českými volejbalisty uplynulé sezony. Ceny převzali při slavnostním vyhlášení v pražském divadle Semafor.

Mlejnková působí v německém Stuttgartu, s kterým získala v bundeslize stříbro. Výhrou v anketě ukončila panování dlouholetých opor reprezentace Anety Havlíčkové a Heleny Havelkové, které si rozdělily triumfy v uplynulých pěti letech.

"Jsme mile překvapená. Myslela jsem, že vyhraje Vincy (Pavla Vincourová), nebo Anet (Aneta Havlíčková)," netajila Mlejnková, které je teprve dvacet let. "Tahle sezona byla moje nejlepší. Vyhrála jsem dvě zlata (Superpohár a Německý pohár) a doufám, že už mi nebudou říkat Michaela Strýbrná," usmála se.

Čtyřiatřicetiletý Štokr vyhrál anketu loni a v letech 2013 a 2012. "Letos si toho cením velice, protože to bylo hodně těžké," řekl Štokr, který se přiblížil Martinu Léblovi. Ten od vzniku samostatné republiky uspěl celkem pětkrát.

Štokr se po korejském angažmá vrátil do Trentina. "Měl jsem trošku problémy s trenérem a po mistrovství světa klubů jsem nehrál. Po Vánocích se to zlepšilo a zase jsem se volejbalem bavil a dokázal jsem si, že to dokážu," řekl.

S Trentinem ale nezískal žádnou trofej. Prohrál ve finále Italského poháru i ligy a také ve finále Poháru CEV. "Byli jsme pořád druzí, ale jinak to úspěšná sezona. Můžu být spokojený," uvedl Štokr, který bude znovu měnit klub.

Ocenění pro nejlepšího trenéra mužského týmu získal lodivod stříbrného týmu Kladna Milan Fortuník. Nejlepším koučem žen byl vyhlášen stejně jako loni reprezentační trenér a vedoucí ostravského celku Zdeněk Pommer.

Kategorii plážového volejbalu vyhrály stříbrné z evropského šampionátu a účastnice olympiády v Riu de Janiero Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová. Mužům kralovala dvojce mladíků Ondřej Perušič a David Schweiner.

Nejlepšími hráči extraligy se stali univerzálové - kladenský Filip Křesťan a ostravská Petra Kojdová. Nejlepším rozhodčím je potřetí za sebou Martin Hudík.

Cenu za celoživotní dílo obdržel Zdeněk Groessl, člen československých mistrů světa z roku 1966 a bronzového týmu z olympijských her v Mexiku 1968.