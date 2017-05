Volejbal čeká střídání generací, místo souboje veteránů nasadily znesvářené tábory mladé tváře

před 1 hodinou

Měl to být souboj dvou zkušených mužů, dvou zástupců léta znesvářených frakcí na volejbalovém svazu. V sobotu si volejbalisté zvolí svého předsedu, jenže nebude u toho ani dosavadní šéf Zdeněk Haník, kterému ublížila defraudace svazového účetního, ani poslanec Josef Novotný, který kandidaturu stáhl kvůli tomu, že policie požádala Sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli kauze ROP Severozápad.

Praha - Nejen fotbal čeká horká volba předsedy svazu. Mezi volejbalisty vykrystalizoval překvapivý souboj na poslední chvíli. Zítra se proti sobě postaví dvě mladé tváře, veleúspěšní volejbaloví reprezentanti, jejichž jména nešpiní žádný skandál. Marek Pakosta zastupuje haníkovské křídlo, Jiří Popelka zase oficiálně oznámil svou kandidaturu vzápětí poté, co ji položil Novotný.

Za normálních okolností by byl favoritem Zdeněk Haník. Renomovaný odborník, metodik, místopředseda Českého olympijského výboru, jenž má v gesci edukaci samotných trenérů napříč všemi sporty. Díky jeho programům jako je Volejbal v barvách se stal z volejbalu masový sport, což vedlo i k úspěchu juniorů na mistrovství Evropy, kde poprvé v historii získali zlatou medaili.

Jenže dosavadní předseda s sebou táhne osmnáctimilionové manko, které od roku 2012 potají vytvářel účetní Tomáš Beránek. Muž, který je závislý na hazardních hrách, veškeré zdefraudované peníze prosázel. Přišlo se na to až loni.

"V dřívější době jsem problém s gamblingem neměl, až právě nyní v souvislosti s činností pro volejbalový svaz jsem nedokázal odolat možnosti využít svého přístupu k účtům a velice rychle jsem se dostal na poměrně dost velký rozsah vsazených finančních prostředků, přičemž jsem v průběhu této doby v podstatě ztratil i kontrolu nad tím, v jakém rozsahu jsem se tohoto jednání dopouštěl," vysvětloval Beránek v lednu v rozhovoru pro Seznam.cz.

Haník sám přiznává, že oč je větším odborníkem, tím výraznější mezery má jako manažer. Proto z kandidatury odstoupil a spojil se s Markem Pakostou.

"Pokud by Marek vyhrál, měl bych na starosti odbornou stránku, v níž mám autoritu napříč celým sportovním hnutím, a provozně ekonomické věci, které jsou u mě vnímány jako slabší, by řídil někdo, kdo má rovněž dobrý volejbalový rodokmen, ale navíc má z této oblasti zkušenosti. Někdo, kdo je mladý, nezatížený minulostí. Tak se nám to jevilo a máme pocit, že volejbalové prostředí by tenhle model i rádo vidělo," řekl Haník v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pakosta by zase rád využil kontakty a zkušenosti, které nasbíral po konci své kariéry mimo volejbalovou sféru. Působil jako manažer ve významném vydavatelství, následně se několik let pohyboval na trhu s realitami. Do jeho životopisu patří také působení v roli správce majetku jedné ze známých šlechtických rodin.

"Když jsem se snažil dívat se sám na sebe a na svůj profil, došel jsem k názoru, že jsem jeden z lidí, kteří by tomu volejbalu mohli pomoci z pozice předsedy. Mám sportovní minulost, a co mě od jiných úspěšných volejbalistů odlišuje, to je působení v privátní sféře mimo volejbal," tvrdí Pakosta.

Do boje jde Popelka

Kandidátský veletoč má za sebou i druhé křídlo na volejbalovém svazu. Do boje o post předsedy měl nastoupit Josef Novotný, poslanec a bývalý hejtman Karlovarského kraje. Jenže jedenáct dní před termínem voleb požádala policie Sněmovnu o jeho vydání, přičemž důvodem je zřejmě trestní stíhání v kauze ROP Severozápad.

"Nemám dosud od policie potvrzené, z jakého důvodu o zbavení poslanecké imunity v mém případě žádají, zda se vůbec jedná o trestní stíhání a v jaké souvislosti. Jasné je pouze to, že načasování necelé dva týdny před volbami předsedy ČVS je přinejmenším zvláštní. Nejsem si přitom absolutně vědom čehokoliv, za co bych mohl být trestně stíhán. V tuto chvíli je ale realita taková, že mou prioritou musí být očištění mého jména, což udělám," vysvětlil Novotný v oficiálním prohlášení.

A ve stejný den oznámil svou kandidaturu Jiří Popelka, předseda Jihočeského volejbalového svazu a koordinátor seniorských reprezentací na ČVS. "Situace se v poslední době vyvinula natolik, že jsem se rozhodl reagovat na podnět kraje. Rozhodl jsem se kandidovat, protože mám jasnou představu o směru a koncepci českého volejbalu," konstatoval Popelka.