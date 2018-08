Mladí vodní slalomáři se vrátí z ME bez zlata, sestry Galuškovy přidaly bronzové medaile

před 2 hodinami

Karolína Galušková vybojovala mezi kajakářkami do 23 let evropský bronz. | Foto: ČTK

Antonie a Karolína Galuškovy vybojovaly na ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu bronzové medaile mezi kajakářkami. Český tým se však poprvé od roku 2011 vrátí bez zlata.

Bratislava - Česká výprava vodních slalomářů se poprvé od roku 2011 vrátí z mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let bez zlaté medaile z individuálních disciplín. I tak ale reprezentace ovládla v Bratislavě hodnocení zemí, a to díky čtyřem prvenstvím v pátečních závodech hlídek.

V posledním soutěžním dnu šampionátu ve slovenské metropoli vybojovaly bronz sestry Galuškovy mezi kajakářkami. Antonie v juniorkách a Karolína v třiadvacítkách; obě navázaly na své loňské stříbrné medaile.

Už v sobotu získali stříbro juniorský kajakář Tomáš Zima a kanoistka Tereza Fišerová v kategorii do 23 let, třetí skončili v juniorských závodech kajakář Jan Bárta a kanoistka Gabriela Satková, kteří v červenci ovládli mistrovství světa. Další český zlatý medailista z Ivrey Václav Chaloupka v Bratislavě neuspěl a mezi kanoisty do 23 let vypadl v semifinále.

Čtyři tituly, z toho tři individuální, získali na evropském šampionátu také Španělé. Jejich hvězdou byl juniorský mistr světa na K1 Miquel Travé, který byl tentokrát nejrychlejší jak na kajaku, tak i na kanoi.