Mistr světa Fuksa vyhrál na kilometru závod SP v Paříži, Dostál byl třetí

Kanoista Martin Fuksa vyhrál na kilometru závod Světového poháru v Paříži a navázal na světový titul, který získal o víkendu v Duisburgu. Kajakář Josef Dostál obsadil na téže distanci třetí příčku. Deblkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf byl na pětistovce čtvrtý.

Fuksa se od začátku pohyboval v čele a vypracoval si více než sekundový náskok. Francouz Adrien Bart se mu sice ve finiši přiblížil, ale český reprezentant uhájil vedení o 56 setin sekundy. Po čtvrtečním stříbru na deblu s bratrem Petrem vybojoval druhou medaili na závodišti, kde se za rok uskuteční olympijské hry.

Nejlepší závod SP v této sezoně absolvoval Dostál. Poprvé se na kilometru dostal do finále A a po pátém místě na MS tentokrát získal medaili. Nestačil jen na Maďary Bálinta Kopasze a Ádáma Vargu. Za vítězným Kopaszem zaostal o více než tři sekundy.

Závod deblkajaků na 500 metrů ovládli Němci Max Rendschmidt a Jacob Schopf, členové zlatého čtyřkajaku z nedávného mistrovství světa, před Španěly Adrianem del Riem a Rodrigem Germadem, kteří minulý týden v Duisburgu skončili třetí.

Česká dvojice Špicar, Šlouf, jež ráno vyhrála svoji semifinálovou jízdu, byla v osmičlenném finále na mezičase v polovině trati až šestá. Druhou dvěstěpadesátku ale zvládli Špicar se Šloufem nejrychleji ze všech a jen 23 setin sekundy je dělilo od olympijských vítězů Jeana van der Westhuyzena a Thomase Greena z Austrálie. Za vítězi zaostali o 37 setin.

Šlouf čtvrtou příčku hodnotil pozitivně. "Samozřejmě že brambora je vždycky trošku hořká, na druhou stranu jsme se shodli na tom, že obě ty jízdy byly příjemné. Jelo se nám dobře. Pro mě je to malá náplast za to, co jsem prožíval poslední dobou v tom čtyřkajaku, kdy jsem třeba sám o sobě začínal pochybovat," připomněl marný boj čtyřkajaku o olympijskou kvótu.

"Tohle mi spravilo chuť, že se můžu v nějaké posádce realizovat a bojovat s těmi nejrychlejšími. Škoda, že to nedopadlo líp. Myslím, že jsme nějakou chybičku určitě udělali, ale vzhledem k tomu, že spolu takhle nastupujeme pouze do závodů, tak je to určitě fajn," dodal.