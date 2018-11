Hermannová a Nausch Sluková jsou Královnami plážového volejbalu

před 1 hodinou

Budapešť - Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková jsou evropskými Královnami plážového volejbalu. Letošní světové jedničky a vítězky majoru ve Vídni převzaly ocenění na galavečeru federace CEV v Budapešti.

"Tohle ocenění završuje celou úspěšnou sezonu," řekla Hermanová v nahrávce zastupující agentury Sport Invest a Nausch Sluková doplnila: "Sezona se nám opravdu povedla a laťku jsme si nasadily hodně vysoko. Jedna věc je se někam dostat a druhá se tam udržet. Je nám jasné, že příští sezona bude ještě náročnější."

Uplynulý rok byl pro svěřenkyně rakouského trenéra Simona Nausche nejlepší v kariéře. Vedle evropského bronzu a triumfu ve Vídni vyhrály i turnaj nižší kategorie v Ostravě a získaly stříbro ve finále Světového okruhu v Hamburku. V žebříčku FIVB jako první český pár v historii vystoupaly na vrchol a aktuálně jsou třetí.

Z evropské pocty měla sedmadvacetiletá Hermannová velkou radost. "Protože mi přijde upřímná a komplexní. Vybírá se celý tým, je oceněna celá práce do kupy a není to za jednotlivý post nebo za herní pozici. Hezky to ladí s tím, co jsme letos dokázaly. Jsme nadšené, je to třešnička a jsme moc rády," řekla Hermannová.

Kvůli doléčení ramena Nausch Slukové se český pár odhlásil z podzimních turnajů Světového okruhu v Číně a Las Vegas, které se již započítávají do olympijské kvalifikace. Na konci listopadu hráčky odletí na třítýdenní tréninkový kemp do USA, v lednu se vrátí na turnaj v hale v Nizozemsku a další je bude čekat na Floridě.

Mezi muži se nejlepším evropským párem stali Norové Anders Berntsen Mol a Christian Sandlie Sörum. Univerzálka Tijana Boškovičová, která dovedla Srbsko k titulu mistryň světa, je nejlepší hráčkou v šestkovém volejbalu. Mezi muži dostala trofej podle očekávání polská úderná "mašina" Bartosz Kurek, nejužitečnější hráč MS.